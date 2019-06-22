【白色強人】李佳芯劇中戀上好友前夫　愛上朋友舊愛理應抽身？

無線劇集《白色強人》播出後讓不少觀眾感驚喜，劇集擺脫過往的「師奶味」，除了手術場口做得逼真，還加入了醫改方案、醫院管理層角力等政治元素，不如過往的醫療劇般單純講述醫護人員與病人之間的關係。

《白色強人》加入不少醫療以外的元素，如政治及權力鬥爭。（《白色強人》劇照）

當然，劇集還是少不了一貫的感情線，馬國明飾演心胸肺科的主管醫生唐明，醫術精湛，是急症室醫生蘇怡（唐詩詠飾）的前夫，同時是程洛雯（李佳芯飾）的上司。劇中，李佳芯本來視馬國明為競爭對手，兩人在醫治病人的方法上一直有分歧，但她漸漸見識到馬國明的能力，對他的感覺由厭惡變成喜歡。然而，另一邊廂，馬國明與唐詩詠一直保持著曖昧不清的關係，分開了還是會互相關心。三人陷入三角戀，而最複雜的是李佳芯和唐詩詠一直都是好友關係，到底愛上了朋友舊愛應該放手抽身還是勇敢去愛呢？

「新分」與「舊愛」：選對時機在一起

人總是貪心，這個友情與愛情之間的抉擇，我們總是希望兩者皆得。

我們常常說愛情要講求時機，其實在這些三角關係中，選對時機也很重要。劇中馬國明與唐詩詠離婚5年，雖然劇情發展是他們有機會舊情復熾，但在現實中，一對離婚或分手5年的夫婦或情侶，對彼此的感情應該早已冷卻下來，開展自己的新生活，愛火重燃的機會並不大。反之，一對剛分開的情侶，他們難免會惦記著前度的好，又會不斷質疑自己分手的決定。在他們心意未定的階段，即使你已經喜歡上朋友的舊愛，不妨再等一等，待他釐清了自己的感覺，才展開追求也未遲。

馬國明與唐詩詠在劇中離婚5年，關係卻依然糾纏不清。（《白色強人》劇照）

拍拖前應先禮貌交代

當大家都冷靜下來，你知道他們之間沒有糾纏不清，而她的舊愛和你又漸漸萌生感情。在這個階段，你可以先試探一下朋友的反應。找個時間，和她平心靜氣地說出事情始末，就如你過往每一次拍拖，都會不忘告訴你的朋友。其實此舉是先給你朋友心理準備，同時是種禮貌，不會讓對方有種「彷彿一切都蒙在鼓裏」的感覺。而同時也讓你朋友不會產生不必要的誤會和猜測，如猜想你是不是他們感情中的第三者，不坦白說出反倒可能傷了你們之間的友誼。

這段三角戀，最後會怎樣收場呢？

+ 8 + 7 + 6

拍拖後也要禮貌的避忌

如果你和他能夠「排除萬難」在一起，並且得到那位好友的祝福，恭喜你，一切都很順遂。然而，即使得到好友大方祝福，你和他在好友（即對方的前度）面前還應懂得禮貌地避忌。任憑她已經對舊愛毫無感覺，但看著自己的舊愛和好友太過「冤氣」，難免還是會有些無所適從和尷尬。除非，你們都非常確切了解三個人各自的心意，早已將前情舊人完全放下，否則，你在好友面前還是要「識趣」一點，打情罵俏還是留待二人世界時才進行吧！