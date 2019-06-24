【一輩子要遇多少戀人】錯過才懂珍惜　得不到　往往都是最好？

一個人一輩子要遇見多少戀人，最終才會幸福地走進教堂去？有人說，你可能要拍好幾次拖才能得到幸福，當中有對你好的人，也有對你差的人，但最特別的應該是那位錯的人，何謂錯的人？應該是那一位你覺得他不差，但無奈沒有與你走下去的人。

曾經的相遇，在彼此心中留下快樂的時光，可是時機不對，未能走到最後。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

偶爾回想起來，你或許會覺得有點可惜，若那時候你年紀大一點，思想再成熟多一點，你會否選擇留住這個人呢？每一段分開，都是由無數個巧合而造成，若不是碰上你心灰，若不是遇巧他意冷，兩個人之中只要有一個人肯挽回，那段感情都不至於最終無奈的結局，說真的，正正是碰巧你和他都決定不挽回，又或是心裡期待對方先認低威，結果分開卻弄假成真，到已成定局時就難以回頭。

感謝他，感謝他來過你的青春裡。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

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想起來，其實那個人也對你不錯的，你是真的有幻想過與他走進教堂去，組織家庭，或許會與他有小孩子，就這樣度一輩子。可惜，那些幻想中的幸福並沒有發生，我們也總是要失去後才懂得珍惜，有時候，真的寧願他待你差，起碼給你多一個理由恨他，但抱歉，他的確很好，就連分開時也沒有對你差，還好像真的衷心祝福過你。

分開時也沒有對你差，還好像真的衷心祝福過你。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

人生裡，緣來緣去，有些人你可以重遇，有些人卻跟你老死不相往來，你或許會從朋友間聽見他快結婚了，他太太也是不錯的女生，而妳呢？妳身邊或許也有人，或許也快要準備邁進人生的另一個階段，但你偶爾回頭看，當天多麼幸福的男孩和女孩，那曾經相許一生的畫面，好像真的不能再重演。

不知道，這些年來，你過得好嗎？

【點擊看愛情金句】如果過去有一個他一直住在你的內心，以下說話也許說中了你的心聲：

當年我年少時跟你聊過的理想，有些做不到，但有些我總算做到了，我猜若你知道的話都會替我高興，知道嗎？若後來跟我分享成功的人是你，多好？

一個人一輩子要遇見多少戀人？

當中又有哪位是你最深刻的？得不到，往往都是最好，感謝他，感謝他來過你的青春裡。