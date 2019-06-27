【宋仲基宋慧喬離婚】被質疑各自出軌　兄弟、閨密成婚姻破壞者？

雙宋CP離婚的消息震驚海內外粉絲，大家都在猜測兩人離婚的真正原因，沒想到卻意外牽扯出「閨密」與朴寶劍，直指這兩人恐怕是離婚關鍵？！

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曾紅極一時的雙宋戀（宋仲基、宋慧喬）在今（27）日劃下句號，不過在正式發表聲明之前，網路上便不斷流傳兩人早已傳出婚變的消息，直指「宋慧喬摘婚戒」、「IG刪甜蜜合照」等都是離婚前兆……

雖然宋慧喬已發表聲明指出離婚是因為「個性不合」，宋仲基也希望該事情能和平落幕，而不是互相指責，但仍有大批網民抽絲剝繭、猜測兩人離婚的原因是否別有隱情——結果卻爆出雙宋兩人有「各自出軌」的可能！

今年2、3月時就有媒體爆出，宋仲基劈腿宋慧喬的閨蜜兼造型師，因兩人近日共同追蹤了家居帳號、疑似共築愛巢，而宋慧喬也取消追蹤造型師的社群帳號，讓外界不免多做聯想；不過此消息一直未獲得證實。

而宋慧喬也捲入了外遇風波，對象則是宋仲基同門師弟，同樣屬於女性殺手的朴寶劍。

韓國媒體也曾報導，兩人在拍攝《男朋友》時似乎就已經搭上線，雖然兩人屬於「叔嫂」關係，但朴寶劍樂觀開朗的正面形象也深深影響了宋慧喬——不少人想起曾經調侃過宋仲基會因此吃醋的網路留言，現在看來令人不勝唏噓。

▼▼宋慧喬、朴寶劍在拍攝《男朋友》時的互動（按圖放大）▼▼

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不過對於任何流言，雙方經紀公司都不願多做回應，為了避免不必要的風波，宋宋CP目前也傳出處於分居狀態——宋仲基搬回家中，宋慧喬則繼續留在兩人的愛巢。

雖然王子公主的分開讓不少人童話夢碎，但粉絲們仍舊希望兩人能夠和平圓滿的收場啊！

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