宋慧喬和宋仲基離婚震撼全城,無獨有偶,近日IKEA宜家家居網站,開放用戶自行設計梳化,獲得最多網民瘋傳的是一張是「結婚後卻互相不喜歡對方」的梳化。

宋慧喬和宋仲基的世紀離婚,引起全城討論,更巧合的是,IKEA宜家家居網站,近日讓用戶可以自行設計梳化樣式。兩者之間有甚麼關係呢?本來是為了方便用家,造出最合適的家具,結果意外引爆網民創意,而人氣最高的作品,名叫「married but don’t like each other」(結婚之後卻不喜歡對方)。

不少網民都對這「離婚梳化」感興趣。(TWITTER截圖)

↓↓↓ 一起來看看網民的作品吧 ↓↓↓

