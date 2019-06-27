【宋仲基宋慧喬離婚】韓國神算子預言實現　曾批朴有天遲早出事

宋仲基和宋慧喬今天（27日）宣布，因二人性格不合而離婚。有指是宋仲基向法院提出離婚調停申請後，主動向傳媒曝光消息，因此網上即出現大堆宋慧喬疑似偷食的謠言。有網友翻出韓國一知名算命師2017年的文章，發現這位神算子已一早預料到雙宋會分開，更指朴有天和梁鉉錫等人都曾一一被這名大師批中會出事。

這位算命師不時在網上分析韓國不同藝人的時辰八字，由喜事到負面事件都有。宋仲基和宋慧喬宣布離婚後，網友發現原來早在2017年，他已曾算過宋宋今年或下年會遇到感情難關，而且指兩人無法長久下去。神算子分析講到，宋仲基對命中帶水及木的女人毫無抵抗能力，會像掉進沼澤一樣，強調並不是好事；宋慧喬的八字中則缺火，但兩人卻沒有火的元素。算命師形容兩人是「互相的沼澤」，簡單來說就是不合適的人走在一起，雖然互相相愛但經常會有拗撬。

韓國一知名算命師早於2017年預料到雙宋會分開。（Naver）

更多韓國神算子預測：

+ 9 + 8 + 7

當時大師預測過兩人2018年的關係良好，可是2019年便會像瀑布一樣滑落。他講到「明年兩人運勢都會不錯，但後年問題就出現了，二人都會走得比較艱難，甚至2020年會出現裂痕。」指宋仲基和宋慧喬是非常不適合走到最後的一對，何時分開才是關鍵。他更預測兩人2021年時，都或會有新姻緣出現的跡象。直到今天網民再翻出這篇文章，網友都不禁感嘆神算子的厲害！

朴有天今年捲入毒品風波，應驗神算子的預測。（VCG）

梁鉉錫及其公司YG娛樂近日爆出多單醜聞，大師又一次算中。（VCG）

除了雙宋離婚應驗外，原來朴有天及YG娛樂前社長梁鉉錫的負面新聞，之前也一一全部批中。神算子曾於2011年12月算過，朴有天八字中有桃花煞，容易因女人而陷入困境，而且朴有天成為世界明星前，法律問題或會成為絆腳石。事實上朴有天遇上前未婚妻黃荷娜後，捲入打人及毒品官司。另一方面，梁鉉錫也被批過會利用同事朋友賺錢，財運亨通但51歲會有財產損失。大師更講過2018年YG娛樂仍與SM娛樂一樣大放異彩，但之後會慢慢走下坡。1969年出生的梁鉉錫，今年踏入韓國年齡51歲被爆性招待及退稅等，甚至要全面退出公司。而公司旗下藝人，包括勝利和B.I等爆出多單醜聞，公司形象下滑，股價也急跌。

宋仲基和宋慧喬今天宣布，二人因性格不合而離婚。（Naver）