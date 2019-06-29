愛不只甜言蜜語更是責任　就算無法給你全世界　他都將最好的給你

有一種深愛著你的情人，雖然能力有限，不能給你全世界，但是他很願意把自己的全世界都給你，即使有時辛苦了自己，也很想盡量用你所需的方式愛你，給你應有的保護和關愛，讓你受得平安幸福；讓彼此的愛情事半功倍。

有一個他，不論你多沮喪多難過他都會擔心你和有空理你。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

這種人會由於愛你，即使昔日的你千瘡百孔也會包容你的過去；即使如今的你仍有不少弱點、缺點和無心之失，也接受你的現在，對你無微不至的關懷、噓寒問暖的體貼，不管能力大小，亦只想將自己擁有的最好最多的都留給你，寧願自己享受少一點或不享受。

延伸閱讀：

【單身】非眼角高 傷痕纍纍難再愛：愈成熟愈沒那麼好騙

打破原則放下尊嚴地愛卻被冷待：如你沒感覺 別再給我錯覺

【愛情】冷待問題只會醞釀爆發 不自我修正 終成愛情悲劇人物

因此，關於你的意見和願望，你最常聽到的是「好啊」這類支持、正面的說話；你最常見到的，是他不論酸甜苦辣也願意陪你吃、不論你多沮喪多難過他都會擔心你和有空理你、不論你想說甚麼都不嫌你話多，老是想辦法逗你開心。

他渴望看穿你的逞強、保護你的脆弱，給你依靠。（《個人取向》劇照）

而且當他發現自己的能力還撐不起這段感情，就靜下來學習做得更好；當他的經濟還撐不起你們的將來，就更踏踏實實的工作。

按圖看更多愛情金句：

事實上，他之所以會如此渴望看穿你的逞強、保護你的脆弱，給你依靠，或者連他自己也說不清你哪裡好，只是因為你散發著一種無人可以給予他的特殊感覺，讓他就算有機會碰到更好，也因為有你而不想再碰更好的；就算有機會對人動心，也因為有你而覺得沒必要再對人動心。

你的出現，令他知道不容再懶、不容再吊兒郎當。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

你的出現，為他產生了一種化學反應，令他知道不容再懶、不容再吊兒郎當、不容再等等等等等，等將來、等下次、等有時間、等有本錢，要是如此，等來等去，只會等沒了緣分、等沒了機會、等沒了希望，所以有能力範圍內，遇到對的人就去珍惜，想要做的事馬上去做。

假如在你身邊，已經出現了這種「用行動證明愛你」的人，不是說得完美而是做得實在，請你好好珍惜，記住萬人追，不如一人疼；萬人寵，不如一人懂。

因為有你，他覺得沒必要再對人動心。（《W兩個世界》劇照）

世界那麼大，有人單純地如此對你好是多麼難得；人心那麼小，有人裝著你、在乎你多於在乎自己，是多麼值得感恩，所以請且行且珍惜，讓這份幸福快樂永遠對你微笑。