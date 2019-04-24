哄≠解決問題　十萬句花言巧語　不如一百種踏實地愛的表現

來到現在，相比甜言蜜語，你發現自己更看重另一半對你做幾多照顧你的事情、兌現多少承諾，讓你不必逞強，可以寬心信任和依賴他，因為人大了，心態轉了，你不再是要找一個男朋友而已，而是一個可靠的老公。

（《海德哲基爾與我》劇照）

要是從前，若對方給你一段轟轟烈烈的愛情，純粹對你說不少花言巧語、送你一些小禮物，將你寵到比天高，或者你已心滿意足，覺得再不合適也能捱過去，但經過很多事情，如今要是他只能說很多情話或空口許諾，卻無法讓你在生活中感到有依靠，你卻會覺得很反感。

因為現在你更明白，對一段長久關係而言，愛與甜蜜只到某個合理水平便夠，並非愈多愈穩固。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

延伸閱讀：

【黃心穎許志安】出軌後誠信破產 原諒不難 最難是再次信任

有些錯事不值原諒 無關氣量與深愛：你須有保護自己的底線

你更需要另一半是個有承擔力的人，不是斤斤計較，而是懂得包容；不會過分霸道，而是懂得收放自如，懂得照顧身邊的人；不是空口許諾，而是記在心中，盡力說到做到，踏踏實實守護著你。

你希望看到的，是他不論能力多大，也會把最多最好的留給你；是他往往站在靠近馬路那邊，因為不想意外發生的話，你會首先身受其害；要是你突然在街上胃痛之際，他會瞬速去買藥，甚至知你胃不好，早已為你隨身帶備。

〈《無法成為野獸的我們》劇照）

你很清楚，其實你想被保護，而非成為女皇，而兩者的差異在於他會放縱女皇的無理取鬧，不懂守護她和停止她的任性，但若他懂得保護你，是不會完全放肆，卻是假如見她的任性會引發惡果，他會發揮領導的角色，及時帶她返回正軌。

你最怕的是，對方真的當你像女皇一樣，老是對你說不少甜言蜜語，但要是生活上出現問題，就立刻手足無措或袖手旁觀，最後由你擔當女漢子的角色，自己做自己的靠山；自己為自己爭取資本，而他卻把這一切看成理所當然。

情話雖動人，卻無法真正解決關係的問題，點擊下圖閱讀愛情金句，也許有所啟發：

要是如此，一次半次你或能忍受和不抗議，但次數多了，循環下去的結果往往是磨光你的心力，令你愈來愈提不起勁再愛下去。

畢竟信賴是很易摧毀，卻很難重建的東西。

說穿了，這種致命性的失望，是無論幾多甜蜜也無法彌補的。一百種踏實地愛的表現，往往勝於十萬句花言巧語。男孩啊，若你真的愛她，甚至認定了她，請不要錯過成為她對的人之最佳時機，及時裝備自己。

關於作者： FB Page：李專 Lee Chuen（每日18:45更新） IG：http://instagram.com/lee.chuen

【第一屆武博】從李小龍到黃飛鴻，香港武術電影世界聞名，武博的「光影武林」隧道，以專業武術角度解構七套精選電影的武打場面，讓觀眾從大銀幕以外，真正了解武術的應用及背後理念。熱愛武術電影的你，必撐！5月3至5日，眼界．決定境界，九展見！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁