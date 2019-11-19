【12星座】網民盤點渣男、綠茶婊大戶！雙子詐傻扮懵「大熱奪冠」

自古以來，愛情總教人肝腸寸斷，特別是遇上出軌、偷吃、劈腿、施暴的另一半，或介入他人感情、耍盡心機的第三者時，簡直讓人恨之入骨，一輩子難以釋懷！不過除愛情外，日常生活親情、友情方面也可能遭親友利用、背叛，甚至是詐欺，真心換絕情的痛，同樣令人傷心欲絕。而上述提到的這些人，以現代用語來說，即是大家耳熟能詳、人人喊打的「渣男」和「綠茶婊」！ 究竟12星座中哪些人的性格較容易受外在因素影響，進而成為這2種討人厭的「過街老鼠」呢？現在我們就運用《KEYPO大數據關鍵引擎》進行調查，幫你一一將他們找出，看看哪些人內建的靈魂常常「只想到自己」！Here We Go～

以假面聞名、心機稱霸星座界的天蠍女，是標準腹黑人物！（《婚內情》劇照）

集矯情、心機於一身！五大「綠茶婊」星座揭曉

5. 天蠍女

以假面聞名、心機稱霸星座界的天蠍女，是標準腹黑人物！因為她們嫉妒心強，見不得別人好，所以內心常常盤算著你想像不到的報復、奪權、爭寵計畫。此外由於天蠍女性格沈穩，表面對著你笑，事實上尾巴的毒針早已瞄準你了，所以很多人剛遭到攻擊還搞不清楚狀況，只知道自己被刺得措手不及！當然～此時的天蠍女內心只會閃過「你自找的」念頭。

處女女非常擅長做表面，所以就算她機關算盡，禮數也依舊周到，不會讓你有詬病的可能。(《必娶女人》劇照)

4. 處女女

處女女非常擅長做表面，所以就算她機關算盡，禮數也依舊周到，不會讓你有詬病的可能。不僅如此，處女妹的手段也進退得宜，無論是要假善良、扮可憐，還是積極進攻，追求完美的她們就是有辦法拿捏好比例，在對的時間以快狠準的方式達到目的，並且於獵物到手後，用最冠冕堂皇的理由，解釋自己只是很清楚自己要什麼、怎樣可以得到罷了。

勾引別人男人只是為證明自己的女性魅力。(《撒嬌女人最好命》劇照 )

3. 雙魚女

雙魚女最厲害的「婊現」在於很會裝傻，懂得運用無辜身份來強取豪奪，達到自己目的，其手法概念好比我考第一名都是幸僥倖；我沒搞曖昧只是男性朋友多一樣。總之雙魚女很難纏，跟她對戰臉皮得夠厚，否則怎麼輸都不知道，更恐怖的是她們有一個變態心理，即勾引別人男人只是為證明自己的女性魅力。

▼▼「綠茶婊」頭兩位花落誰家？按圖有大看看吧

另外，正所謂「一隻手掌拍唔響」，「綠茶婊」獨自發功無意義，配上「渣男」才是天造天設的一對。「劈腿」是為找真愛？按圖放大盤點五大「渣男」星座▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月19日至2019年09月18日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『NG內衣崩潰悲慘指數』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】