【初戀】別為了一棵樹放棄整片森林　如果只有一棵樹還叫森林嗎？

《只有一棵樹的森林》用通俗的語言，細膩地描述初中生青澀的戀愛，令人回想起那段穿校服的青蔥歲月。許多人都說，中學穿着校服拍拖先叫無憾？方晴和司徒駿在學生時代，就經歷了大大小小的感情波折，但他們都願意依靠對方，逐漸升華到一種無條件為對方付出的愛。不得不說，劇情發展有如數十年前的韓劇般狗血，但當中帶出的愛情觀，卻是經常被人忽視的價值。

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為了一棵樹，放棄了整片森林？

方晴為了和司徒駿在一起，放棄了和富家子弟在一起的機會，甚至不惜和父親割席，放棄富裕的生活，走進司徒駿狹小而溫暖的家庭。公主愛上窮小子的情節也許只會出現在童話中，必定有人會這樣說：何必為了一棵樹，放棄了一整片森林？這話的背後，默默的把俗世的想法套在方晴身上。然而，子非魚，安知魚之樂？其實，方晴的世界只需要司徒駿這一棵樹，縱使森林再大再美麗，她也不會看見的。既然這片森林對她而言，並沒有意義，失去了也不可惜。

《小王子》中，小王子初戀的紅玫瑰，被愛的應允驕傲，芒刺和傲骨，靠得太近更加會令他受傷，還有千千萬萬朵玫瑰花能夠取代，但為何他願意守護着這朵玫瑰花？正是因為小王子「馴養」了玫瑰花，他為他愛的玫瑰花了時間，令她變得如此特別。方晴和小王子一樣，需要的，從來都是那朵獨一無二的玫瑰花，是只有一棵樹的森林。

方晴和小王子一樣，需要的，從來都是那朵獨一無二的玫瑰花，是只有一棵樹的森林。（《小王子》截圖）

愛是無言的付出

曾經聽過一句話：被愛是一種天賦，愛人是一種能力。方晴和司徒駿也在彼此的身上，一步一步地學習如何去愛人。司徒駿為了愛，不斷發奮讀書、下定決心贏下籃球比賽、努力成為配得上對方的人。方晴也因為他，陪伴在身邊讀書、學會了做飯、慢慢建立了安全感。對他們來說，能為喜歡的人付出，並不是一件苦事，而是一件快樂的事。愛情不應單單是談情說愛，更重要的是二人能一同進步，成為彼此生活中的原動力，向着同一個目標努力。

同時，愛情還是二人不斷地為對方付出和改變，逐步收窄彼此之間的距離。司徒駿在和方晴在一起之前，經常會因自己配不上對方而難過，但他下定決心要脫胎換骨，從全班最後一名，兩年後躍升到第一名。另一邊，方晴也是豁開了心胸，學會信任司徒駿，這對一個沒有安全感的人來說，真的是一件很勇敢的事。

愛情還是二人不斷地為對方付出和改變，逐步收窄彼此之間的距離。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

其中一章，司徒駿說，即使他和方晴在一起那麼久了，但他還是那麼喜歡對方。大概是因為他們都為了對方，願意不斷地付出，一步一步地走近對方，面對那麼多波折，選擇捉緊對方的手，一起走下去。感情舊了，很容易就會當作是理所當然，這不管對家人還是情人而言也是。學會珍惜被愛的感覺，盡自己最大的努力去愛人，雙方付出對等的愛，關係才能持久和堅固。

欣賞對方的付出

這一點應該有很多情侶都很容易就忽略了。情侶間，每次吵架總愛搬出自己為對方付出了多少，對方應該感恩自己的付出云云，某程度上只是感情勒索。然而，他們都忽略了愛情應該是對等的，不應是計較說付出得多、誰付出得少，不應是把自己放在道德高地，藉此批評對方。

司徒駿和方晴都為彼此付出和犧牲了很多，難得的是，彼此也會欣賞對方的付出，經常也會表達感謝。習慣了情人在身旁，常常會忘記了對方的付出，有時候一些簡單的事情，像是為你做早餐、送你回家、幫你準備筆記等，這些都不是必然的事情，學會多表達感謝或期待，讓對方感到被重視，覺得會令對方覺得所有付出都是有意義的，願意繼續為這段珍貴的關係付出。

司徒駿和方晴都為彼此付出和犧牲了很多，難得的是，彼此也會欣賞對方的付出，經常也會表達感謝。（《春嬌救志明》劇照）

最愛的人永遠都不一定留得住在身邊

一直看這故事，都覺得根本是公主和王子美好的愛情故事，兩人真心相愛、能互相扶持、理解，感情上面對任何困難都沒有影響他們的感情。然而，最後卻是很唐突地，方晴選擇了離開司徒駿，遠赴英國留學。雖然我對結局也感到有一點茫然，畢竟還是很希望有情人能終成眷屬，但這也說明了，不管愛得有多深，有時候命運總是愛作弄人，不是愛就能夠一生一世的。

看完此書後，唯一的感覺就是很唏噓。大概在愛情裏，永垂不變的真理，就是珍惜眼前人吧。

《只有一棵樹的森林》 作者：微言 出版經理：Carmen Cheung 出版社：天宇出版社

內容提供：劉靖怡

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「中學穿着校服拍拖先叫無憾？ 不談回報、只知付出的初戀」​】

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