【分手】感情告終卻想復合？3個不敗要訣　讓前男友對你另眼相看

終於他提出了分手。也許是在一次小爭執後，衝口而出的一句分手，無論你事後怎樣努力挽救，他也去意已決。又或是你又一次耍任性鬧分手後，以爲他會像以往那樣奮不顧身地追回你，但這次他卻選擇了轉身離去。

分手後自我反思，回想在上一段感情中有什麼可改善的地方。 當下次遇到同樣問題，有否更好的處理方法？（《失戀日》劇照）

分手的那種撕心裂肺的痛，誰也不好受。但無論你怎麼努力挽回，都彷彿回不了從前。如果分手原因只是因爲二人之間的矛盾，並沒第三者，那你可以嘗試以下三個步驟讓對方回心轉意。經筆者親身認證，在傷心欲絕的三個月後，當時的前男友帶着求婚戒指來要求復合，但可惜那時筆者已放下過去，回想當初一切都只是執念與不甘心.....

既然分手了，就要認清自己已沒有以往女朋友的特權，切忌再耍任性及死纏爛打。（《失戀日》劇照）

雖然未必每一段感情都能走到最後，但若然能有成熟的態度面對分手，無論將來如何，對曾經相愛的兩個人也算是一段不枉的回憶；又或有朝一日，你們的關係亦會再進一步，重修舊好。

希望以下3個處理分手後感情的要訣，能夠幫到分手後傷心欲絕，仍期望挽回感情的每一個你。

1) 分手要狠，切忌拖泥帶水。

分手的那種撕心裂肺的痛，誰也不好受。但無論你怎麼努力挽回，都彷彿回不了從前......（《失戀日》劇照）

既然要走到分手這一步，證明彼此之間存在了一些問題。倘若不着手處理， 問題還是一直會在。而這個階段要做的，就是給大家空間，斷絕一切聯絡方法。不通電話、不見面、不關注社交媒體 。

不要嘗試找藉口見他，更不要做些無聊的小動作，如透過找他家人和朋友來勸復合只會令他心生煩厭，抹殺了轉彎的餘地。更不要以往甜蜜的回憶作威脅，你需要的不是愧疚和同情。既然分手了，就要認清自己已沒有以往女朋友的特權，切忌再耍任性及死纏爛打。

2 ) 積極改變，讓自己成爲更好的人。

享受單身的樂趣，參加不同活動認識新朋友，輕鬆地跟不同異性約會，也是走出失戀的好方法。（《失戀日》劇照）

分手後自我反思，回想在上一段感情中有什麼可改善的地方。 當下次遇到同樣問題，有否更好的處理方法？此外，如果分手是因爲日久生厭，那也是時候爲自己增添新鮮感了。嘗試享受一下單身的樂趣：發掘一樣新的興趣、參加不同活動認識新朋友，也可以打扮得漂漂亮亮的，輕鬆地跟不同異性約會。總之不斷充實自己，讓自己走出分手的陰霾，生活更精彩，自然會散發自信與吸引力。

3) 恢復聯繫後，也切記要堅守原則。

做一個有原則的女生，男人也會因此而尊敬和欣賞你。（《失戀日》劇照）

也許一段時間過後，你們會恢復普通的聯絡。就算這畫面是你期待已久的，你也要保持冷靜。試想想，有多少前度最終成爲了炮友？如果你要的是男朋友而非炮友，記得要堅守原則。如果他想跟以前一樣跟你發生親密行爲，那你要讓對方清楚明白，有一些事是只有男朋友才能享有的特權。做一個有原則的女生，男人也會因此而尊敬和欣賞你。當他感受到你全新的轉變時，也正是復合之路的開始 。