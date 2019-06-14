【林志玲】熟女未婚又有咩好怕？三四十歲更能找到真愛好歸宿

44 歲的志玲姐姐終於嫁得出，跟日本男團 EXILE 成員 AKIRA 閃婚！

消息一公佈，不少三、四十歲的未婚熟女大呼是真愛無誤。有台灣網友一方面送上祝福，一方面又慨嘆自己面對長輩催婚時少了個擋婚大使。

林志玲跟日本男團 EXILE 成員 AKIRA 閃婚！(ig@chiling.lin)

愛與勇氣，我結婚了😍有大家一直以來的愛與支持，我真的很幸運。親愛的每一個你，讓我們一起幸福❤

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對於下一任的國民擋婚大使，台灣網友心目中也有幾個大熱人選，如蕭亞軒、陳喬恩和Hebe。蔡依林有見及此，隨即在社交網站發佈：「確定不選我嗎？#工作接洽不嫌多#國民擋婚大使#業務接好接滿」。

其實，熟女未婚又有咩好怕喎！現今的女生從二十多歲畢業踏足社會、三十多歲在事業上剛站穩腳步、四十歲有了豐富的閱歷才趨向成熟。這個時候散發出來氣質與魅力，是熟女獨有的。成為了進化版的自己，所遇到的也將會是更好的男人。

結婚生子前，看看世界有多大

趁還是單身時多出外走走，看看這世界有多大，因為結婚生子後，也許就沒有這麼多機會去說走就走的旅行了。

不少女生也許會認為，結婚生子能令一個女人變得完整。而其實讓人變得完整的並不是婚姻，是你自己。趁還是二十多歲的時候多出外走走，看看這世界有多大，報讀喜歡的課程進修一下，順便擴展人脈，好好經營自己。因為結婚生子後，也許就沒有這麼多機會去說走就走的旅行了。

御姐在情場身經百戰，更懂男人心

蔡依林是台灣圈中御姐的代表。(ig@jolin_cai)

不少父母恨不得女兒三十歲前就能嫁出去，不然就是「女人三十爛茶渣」，其實不然。現在很多三、四十歲的女生保養得宜、駐顏有術，外表看上去跟二十幾歲的無異，而內在卻散發出一種更成熟的氣質。她們有過更多戀愛經驗，更懂得跟異性相處。這類輕熟女日本人稱為「御姐」，是不少男人迷戀的類型。

現年38歲的蔡依林是天后級人馬，保養得宜而且樣靚身材正，是台灣有名的黃金剩女。(ig@jolin_cai)

小女生對愛情存有不少憧憬，有時更會有不少任性或稚嫩的行為，例如奪命追魂call、偷看對方手機或是想設局 Prank 男友來證明對方對自己的愛，然而這一切都在逐漸消耗愛情，讓對方愛得很累。御姐身經百戰，愛過恨過跌過碰過後，知道自己需要什麼類型的男人，也明白愛情是要雙方經營，因此會懂得理解和包容對方，男人跟她們一起更感舒適。

熟女能為自己提供優質生活，不求他人

快40歲的佘詩曼仍然充滿少女味。(ig@charmaine_sheh)

涉獵職場已有一段時間，熟女們相對地經濟更獨立。她們追求優質的生活，喜歡的東西自己買。而小女生對戀愛總會有憧憬，希望自己男友是完美情人，例如在節日總會期待男友送上自己一直渴望想要的禮物，而這份強烈的期待，也許會給男友造成心理上的壓力。

熟女相對不會有過多要求，因為她想買的自己都能負擔，明白男友無論送什麼也是一翻心意，收到禮物時更懂得表達感恩，男人自然喜歡跟她們相處。

熟女眼界開闊，更清楚自己要什麼

唐詩詠早前在豪華酒店套房慶祝生日。(ig@natalietong53)

喜歡浪漫的小女生，可能男生一束玫瑰或是開跑車游車河就能被騙回家。也許有部分是出於心動，部分是出於被感動後的無法拒絕。熟女們見多識廣，即使遇到金融才俊為她準備六星級酒店套房和燭光晚餐，以及那麼多的浪漫鋪排下，就算大床就在眼前，聰明的熟女覺得不適合也會懂得拒絕，不會因為眼前的一時浪漫而影響自己的決定。

熟女更明白自己的內心，清楚自己想要那一類男人。而這種心態，正正能令她在日後找到更適合自己的另一半，最終收獲真正屬於自己的幸福。

10位圈中未婚黃金熟女：