【愛情】情侶吵架冷戰卻不知如何是好？瞬間拉近距離的方法是...

美國有公司專門提供「陪人散步」的服務（People Walker)，透過散步過程中讓客人減少孤獨感，深受熱捧。既然陌生人也可透過散步衍生快樂情緒，更何況是與身邊相愛的他／她？

情侶相處間，難免會有爭吵的情況出現。（《紀念日》劇照）

時時相信，即使情侶有多志趣相投，但兩個不同的個體總會在生活中產生磨擦，絕不會每天都會如蜜糖般甜絲絲。遇到價值觀不一或意見不同時，總會開始進行各方面的討論，甚至激烈得變成吵架。吵架無疑有機會只是耍耍花槍，為關係增添火花，但亦有機會令關係越走越遠。遇上吵架當然是要找出問題的根源來解決，而不是一句道歉了事。

美國《今日心理學》中的一篇文章講到若一對情侶爭吵了好幾天，也未能解決問題的話，嘗試一起散步會令二人關係再次走得更緊密，有着更多的聯繫，解決衝突。

散步是一個讓情侶增加溝通的方法。（《華麗的誘惑》劇照）

散步可拉近距離？

美國臨床心理學家Christine Webb曾就散步可解決人與人之間衝突問題，於美國心理學期刊《American Psychologist》擇寫文章，講述當中成功的原因。

她指出當你想與對方好好談一場，散步是一件非常實際的事情，比起平日面對面的交談對抗對方，肩並肩的走在路上，自然會遷就對方的步速，當身體同步時有效促進情感或認知上的同步感，從而令二人變得更心平氣和，有利於相處。

散步可令一對情侶在相同步伐下說出心聲。（《何以笙簫默》劇照）

然而，散步的目的是為了兩個人好好地交談，故散步的地方最好較為空曠，Christine Webb則建議，散步的地方最好為大自然的地方，減少被周遭的事所影響，更能擁有更多隱私，可在一個輕鬆的環境與步伐下說出心聲。

當然，並不是只有在吵架時才與對方散步，即使平日沒有吵架，也可到附近一同走路散步，甚或放下手機坐下來，說說每天自己所遇到的人和事，也能促進彼此的聯繫。畢竟，願意與對方傾訴才是一段關係的最佳保鮮方法。

除與對方多進行溝通外，另一美國心理學家Amie M. Gordon亦在美國《今日心理學》擇寫文章講述情侶間維持感情的方法：

（資料來源：今日心理學, American Psychologist）