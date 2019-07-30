以H&M、Pull & Bear打造高級感　小資女必學：3招襯出法式風情

要是每件服裝都要購買名牌的話，儲蓄應該早已變得「乾塘」了。事關穿搭造型的亮眼程度從來都不是取決於價位，而是搭配技巧。透過適當的配襯，即使是平價服裝也一樣能着出高級感！

Liza Rudkevich是一名俄羅斯女生，經常都會在Instagram分享她的穿搭，驟眼看照片並不會察覺到，她的造型中有大部份服裝都是來自Fast Fashion的單品。但Liza貼心地Hashtag了所穿的服裝品牌，如H&M、Topshop、Mango、Pull & Bear等，力證自己的的確確是穿上平價品牌，親身示範Fast Fashion如何營造時尚氣息。各位小資女們絕對可以參考她的搭配技巧，襯出具高級感的穿搭造型。

簡易打造高級感的單品一：連身裙

Liza Rudkevich穿上H&M連身裙配襯Pull & Bear 涼鞋，但卻帶有一種法式風情。(lizarudkevich@Instagram)

最簡單又有效率營造高級感造型的方法，必然是連身裙！不過，並不代表隨便挑選，而是更應該嚴選款式。喜歡素色打扮的女生，可選擇具細節設計或剪裁特別的款式，如Ruffles或開衩設計等，款式別緻又有「睇頭」。

如喜歡挑戰各種風格的女生，亦可選擇具印花圖案，甚或復古的連身裙款式，簡單配上白波鞋或高跟鞋都能呈現一種法式風情。而剪裁方面，也可選擇具修腰設計，甚或A-Line剪裁，以帶來修飾身形，顯高顯瘦的功效。

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簡易打造高級感的單品二：恤衫

Liza Rudkevich選擇絲綢材質的恤衫款式。(lizarudkevich@Instagram)

端莊的西裝褸亦能替平平無奇的造型增添正式感，看起來更高級。Liza大多時候亦都會以西裝褸搭配服裝，而另一項容易營造高級感的單品就是恤衫！不過亦如連身裙的道理一樣，隨意就把恤衫穿上身只會迎來反效果，絕對是要慎選剪裁和材質。

Liza除了會選擇Ruffles與絲綢材質的恤衫款式外，亦會傾向選擇軟身、肩線低、燈籠袖，甚至Oversized的款式。同時，她又會選擇方領口款式，又或直接於穿着普通領口的恤衫時，故意只將鈕扣扣至胸位，看起來更具氣勢之餘，亦帶點隨意感。

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簡易打造高級感的單品三：高跟鞋

Liza Rudkevich穿上Pull & Bear牛仔褲與白色H&M高跟鞋。(lizarudkevich@Instagram)

別以為只有波鞋才是配襯造型上的好幫手。比起波鞋，高跟鞋更可以應用於不同造型上，如Liza就經常以一對白色H&M高跟鞋搭配造型。無論是用以西裝、西褲等正式感重的造型、優雅帶女人味的連身裙，甚或是T-Shirt配牛仔褲此類型的休閒打扮也相當匹配，完全沒任何的違和感，亦增加造型層次感。

重點是要在購買鞋款時，除了考慮它的款式、舒適程度之餘，也要考慮鞋款的顏色，例如可參考Liza常穿的白色、紅色、黑色等百搭顏色，讓搭配過程更方便輕鬆，簡單就能襯出時尚氣息。