【十二星座】雙子座錢來得快去得也快　哪個最易有入不敷支的危機

常言道「貧賤夫妻百事衰」，若果另一半常常胡亂花錢又不作儲蓄，雙方在財務處理上有很大的歧見，甚至常起衝突吵架，的確很影響感情。

兩個人若想走下去，無疑定必會談到金錢。結婚、買樓、生小朋友，每一樣東西都需要錢。如果另一半常常說視你為終生伴侶，但你卻發現他的理財計劃中沒有你，總在你背後悄悄買新款的手袋或限量版球鞋，甚至每個月有巨額的卡數要清還，這些舉動實在令你十分懷疑對方是否真的有心計劃將來。到底十二星座當中，那些人最易有入不敷支的危機？

雙子座

雙子座對於金錢的態度並不是很謹慎。所以錢來得快，去得也快。嚴重的更會有一種散漫的金錢態度。最常見的現象是會購買一堆不實用或是重複性質太高的東西。經常連自己也會後悔，收支不平衡是常有的事。雙子座的人，對於生命充滿熱情，對時尚雖然關心，但不至於會崇尚名牌。不過由於本性並不是嗜儲蓄如命的，因此擁有多少存款，其實並不一定，要看特定的時期狀況而定。

代表人物：黃庭鋒（生日：6月2日）

黃庭鋒疑涉入錢債糾紛，被人在將軍澳無綫電視城門外，用黑色噴漆寫上「黃庭鋒欠債還錢」字句。(IG@ tingfung0602)

天蠍座

天蠍座的人，是個重視自己品味和有點個人興趣的星座，所以他們容易在生活的必需品之外花上一筆數目不小的錢來營造自己特殊的生活氣質。尤其是花這種錢的時候他們也是滿爽快的，不會覺得有甚麼必要為存款的數字斤斤計較，所以他們花起錢來會讓人目瞪口呆。當他們遇到了自己喜歡的東西，不管多少錢都會設法買下來。這樣的個性，經常使得他們的財務遭受到嚴重的危機。

代表人物：余文樂（生日：11月13日）

余文樂經常在社交媒體大曬潮鞋，全都價值不菲。(IG@ lok666)

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雙魚座

不太會安排和善用金錢的雙魚座，如果真的發了財，還真是會讓旁人捏一把冷汗。他們花錢的方式，不切實際；購買的東西，常令人咋舌。只要是自己喜歡的，他們就會盡量滿足，極少能抗拒消費的誘惑。流行性強的東西，往往用一陣子就被他們打入了冷宮，因此形成了許多不必要的浪費。這一點是他們最弱的一環­，花錢從不多考慮。受騙上當的情形也時有所聞，因為只看外表，質感和內容到後來才發現不值，後悔也來不及了。最好不要超支或借錢去買任何自己負擔不起的東西，以免負債累累。過度浪費和隨性消費都是雙魚座人士應該注意的惡習，雖然不至於喜歡炫耀財富或過奢華的生活，但面對物質誘惑，顯得軟弱而沒原則，是一個缺點。

代表人物：徐濠縈（生日：3月7日）

徐濠縈最被人詬病的就是「愛花錢」。(IG@ hilaryxtsu)

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