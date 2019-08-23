收服花心男4大祕技　老婆跟女友之別　被他認定的愛情戰術是...

花心男，令女生又愛又恨而又束手無策。愛他們的善解人意，懂得製造浪漫令女生心花怒放；恨他們到處留情，激情過後而又不負責任。

有指花心是對多巴胺、催產素等愛情荷爾蒙上癮的人。當追求一段時間後慢慢減退，他們又會想再另覓新歡再次獲得刺激。想要成功收服花心男？如何讓愛情荷爾蒙一直延續？來看看以下祕技吧。

1. 性格形象百變的女人，更具挑戰性

方媛Moka成功收服天王郭富城，生下兩女。(方媛Moka微博)

「男人心一字馬，令女人心擔驚受怕。」

男人心癢癢腳踏幾條船，無非是想同時尋找不同的新鮮刺激。一方面想女友小鳥依人，一方面又難以抵抗性感火辣；一方面想要個志趣相投的女友一起放縱玩樂，另一方面又想女友持家有道、知慳識儉。但如果， 一個女生能一次過滿足花心男的多個願望：內在收放自如，外在形象百變，每天都能帶給他新奇刺激的感覺，他還哪會有閒情逸致分心呢？

2. 高情商處理問題，善於心理戰術

老婆的顏值或許未必是最高，但確實給人一種溫暖、家的感覺。(ig@stevencheung)

一般花心男都自以為很聰明，同時能輕鬆應付幾條船，縱使被發現，隨便編幾個謊言就能蒙騙過關。然而，聰明的女人懂得利用心理戰術，收復花心男。一般女生發現男友花心，通常是立刻大發雷霆、或選擇分手。而能收復花心男的女生，一般都懂心理有謀略的。她們明白當面拆穿他只會令大家難堪，不妨跟他開個玩笑，令他感到你是知道一切的，只是爲了給他一點臉顏，才故意不拆穿他的。

你可以話中有刺但需點到即止，暗地放他一馬給他個下台階，他會由衷地更尊敬你。這種女人通常擁有超高情商，在外人面前也會表示支持自己男人，就像 Sammi 和 Steven 老婆雯雯一樣，另一半曾對不起自己，亦能大方地公開原諒，力撐老公。

3. 遵守自己的原則，適當時學會放下

鄭中基與太太余思敏感情要好，婚後由浪子變成住家好男人。(ig@tinyeyes39)

對花心男而言，女友當然是能越多越好。如果想牢牢捆住花心男，要學的就是：適時放手。聽起來互相矛盾，但確是鐵一般的事實。怎麼愛都好，倘若對方越過了自己的底線，就要學會瀟灑地放手。一個有原則、懂得尊重自己的女生，不會讓別人的過錯來影響自己情緒，更不會做出傷害自己的事。

愛情本來就很小氣，容不下第三個人。有些人選擇原諒僅僅是因為對方的一時之失，但如果對方肆無忌憚地不斷重犯的話，那只證明你在他心目中也沒這麼重要，不如再找個尊重和愛自己的人吧。

4. 被認定爲老婆的女人，需具備家的感覺

「有女萬事足」的陳冠希經常在社交媒體上大曬老婆和女兒的幸福照片。(ig@edcee3000)

在男人心目中，「女朋友」跟「老婆」是有很大分別的。只要是外表漂亮、身材好的女生都可以是女友，但老婆卻是需要有「家的感覺」。不少壞男孩玩遍了花花世界，到結婚生子後回歸平淡，也就突然轉變成一名好丈夫、好爸爸。壞男孩如陳冠希、張致恆的那些前女友們哪個不是樣靚身材正的？而老婆的顏值或許未必是最高，但確實給人一種溫暖、家的感覺。現在「有女萬事足」的陳冠希更在社交媒體上表示「以家庭為重」。



不少曾經的花心男當了爸爸以後，才感到莫大的挑戰。平日幾句花言巧語就能哄得女生心花怒放，但初生嬰兒無論怎麼出力哄，都總會有哭的理由。正所謂一物治一物，不少花心男就這樣被收服了。然而，花心男一般都心思細膩，在照顧兒女方面也會更細心周到，因此玩夠了的花心男也多會是個好爸爸呢！

昔日的花心男都變成了好爸爸：