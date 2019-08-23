專一星座男絕不出軌？周潤發、蘇志威婚後零緋聞　原來皆是金牛男

要數上半年引起最多討論的娛樂新聞，大概就是許志安與黃心穎雙雙偷食事件。當許志安和鄭秀文這對「香港最後一個童話」破滅時，身邊不少女生都大呼心碎。

每每有藝人爆出偷食事件時，大眾都如置身其中，投入程度仿佛他們就是故事中的受害者，用盡所有惡毒言論把出軌者和第三者痛罵一頓，想盡所有辦法聲討他們。對另一半不忠，在大部份人眼中都是死罪。在這個充滿誘惑的世代，「童話式愛情」是否已經不復存在？其實即使在娛樂圈這個花花世界中，仍有不少專一又寵妻的好男人，以下4個星座的男生更是12星座中的專一代表，帶給他們另一半滿滿的安全感。

點擊看專一星座的代表男明星：

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1.金牛座

相信金牛座男生已經成為了標準「好男人」的代表，他們對愛情的看法很傳統，一但許下山盟海誓就會盡力遵守諾言，更會花盡所有心思愛護、寵愛另一半，他們絕對沒有心力和時間再出軌。雖然金牛座的愛可能有點沉重，因為他整個世界都只有你，但時間久了，在這個充滿誘惑的世界中，你終會察覺到他的好。

金牛座的蘇志威專一零緋聞，劉小慧不久前上傳使用了變老濾鏡的照片，兩人牽手慢慢變老。（劉小慧Facebook）

2.處女座

處女座是典型麻煩又挑剔的星座，能和他們談戀愛已經很不容易，能令他們產生與你廝守終生的念頭更是難過登天。他們選擇你成為另一半，證明你在他們眼中就是完美的化身，無論外形、性格都與他們十分合襯，既然已經找到心中完美的「The One」，自然不需要再花心思偷食其他人。

在張智霖眼中，袁詠儀一定是最佳伴侶。（VCG）

3.天秤座

天秤男責任感很重，而且是個溫柔體貼的好丈夫。當他們結婚了，就自然而然地覺得要對婚姻關係和另一半負責，而其中一個最大責任就是對另一半絕對忠誠。即使兩人經歷磨合、意見分歧，他也會盡力解決，而非選擇以出軌等方式逃避。如果最後發現感情變了，他會選擇離開，而非一邊拖住你，一邊把心思放在其他人身上。

4.天蠍座

天蠍座只要愛上了一個人，就如迷戀對方般一直黏住她，有時甚至會令對方投訴沒有私人空間。他們是公認的愛妻號，對自己的伴侶熱情如火，但對其他異性就會立即變臉，變得冷酷無情，絕對不會讓對方產生任何遐想和誤會。