【Phoebe Chen】插畫師不諱畫出女性情慾：我不完美也能不屑你

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知道Phoebe Chen，還是因為《蘇菲旋轉》這中書的緣故。《蘇菲旋轉》是作家蕭詒徽服兵役期間所寫，名為「老派軍中情人之必要」的寫作企劃。蕭詒徽親手寫好每一封信之後，一封封寄出給Tumblr上徵求到的收件人。最後企劃結束之時，將這86封情書集結成冊。

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然而將這86封浪漫細緻情書放在一起看時，感受到的卻是一股非常男性的絮絮叨叨、一廂情願的傾訴。於是蕭詒徽尋尋覓覓，找了插畫家Phoebe Chen合作。畫作中女性眉宇間的那股不屑一顧，使一文一圖之間，產生了對比，並消解了情書文字中的霸道，形成了有趣的對話。

Phoebe Chen特別雕琢於細節、場景設定，畫面的背景幾乎和主角同樣重要，埋藏許多符號與線索，讓觀者挖掘出更深層之的意象，值得玩味。

尤其讓觀者喜歡的，是她以插畫的方式，豪不避諱地談女人的性。顛覆社會主流以男性視覺看待性、甚至將女性作為服務、滿足男性欲望的客體；揭開少女情懷總是詩的假像，Phoebe Chen筆下的女性，坦然直面自己、勇於追求赤裸而濃烈的欲望。她們不為觀者展露甜美笑容，只在得到滿足時才發自內心快樂。

Phoebe Chen所描繪的女性外貌，並不符合主流審美觀——她們豐腴、壯碩，卻處處展現從容自在；她們的神情不屑、甚至帶有挑戰男性凝視的意味。彷彿是在說：「我知道我不完美，但我愛我自己的樣子。」

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那種自信，正是她們的動人之處——也是每個女孩的魅力所在。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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