【姊弟戀婚姻】大S高齡流產、松松怕老變醜　丈夫甜蜜護妻證真愛

早前台灣女藝人蕭亞軒（Elva）大方公開承認與24歲內地小鮮肉黃皓（Justin）的戀情，二人年齡相距16歲，引起一眾粉絲傳媒關注！過去20年，香港的姊弟戀婚姻上升八成。近幾年，圈中姊弟戀情亦愈來愈多，當中更有很多情侶成功踏入婚姻之門，包括徐熙媛（大S）與汪小菲，陳松伶與張鐸都是患難見真情。或許，不少女生會以年齡作為擇偶的考慮，但看過這兩對姊弟戀夫妻的故事，發現真愛從不分年齡。

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汪小菲與大S相差5年，但二人從不當這是一個問題，當年相識20天就訂婚了。(取自視覺中國)

【汪小菲與大S 相差5年】從不計較年齡 卻超計較傳聞 多次為妻護航

42歲台灣女星徐熙媛（大S）與38歲內地飲食業商人汪小菲在8年的婚姻中，育有一子一女。或許在很多人眼中，一對情侶女比男年齡大是一個問題，但是對於他們完全不視為問題！當年大S認識汪小菲不久便展開5年差距的姊弟戀，他們約會過4次後，相識只有20天就火速決定訂婚，二人根本不將年齡當成問題，亦沒影響彼此的相處。

二人閃婚以來曾有不少負面新聞，例如大S為錢而結婚的流言一直傳出至今。今年三月又傳出離婚消息，二人因酒店生意下滑而出現金錢上的爭執，令大S立即捍衛婚姻，回應：「不會為了錢跟任何人吵架，如果有動怒就是小菲應酬回家講話大聲，怕他吵醒孩子。」她強調現時婚姻感情很穩定，沒出現婚姻危機。汪小菲都透過微博直接否認與大S離婚的傳聞：「昨天還在家包餃子，今天某台灣周刊又杜撰要離婚。」這傳言完全令二人動怒。其實上年大S曾在內地節目《幸福三重奏》發表一個男人要剝蝦殼的「剝蝦論」，被網民砲轟大S有公主病！當時汪小菲立即霸氣回應，成功捍衛妻子。可見每當有不快傳言流出，二人都會為了家庭、婚姻，而火速捍衛，保護愛人。

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高齡懷孕走過死門關 姊弟戀婚姻共患難：別怕，最起碼還有我

在大多的姊弟戀婚姻中，女性普遍遲婚，在組織家庭時，都很容易變成高齡產婦，這樣是否真的較難生育？大S跟汪小菲育有一子一女，大S在生產兒子時，曾對止痛藥物過敏而出現短暫缺氧、昏迷的癲癇情況，幸而急救後安全度過危險期。大S原本打算絕育，卻在上年42歲之齡意外懷有第三胎，因為是高齡產婦，所以都緊密地進行產檢。當知道肚裡懷的是男孩，丈夫汪小菲都十分期待，更著急向朋友分享喜悅。不過原來胚胎一直發育速度都較慢，他們一家人都為此一直祈禱。在一次醫生產檢時，卻再無法偵測到胚胎心跳，他們在討論後，最終決定聽取醫生的專業建議，而終止這7周的懷孕。事件都再發表聲明，汪小菲當然與大S一同共渡小產難過的一刻，今次事件令大S明白緣份，她坦言要好好珍惜此刻全家人在一起的温暖時光。

責任就是要自己健康，愛你的人才能健康。責任就是要自己開心，這樣愛你的人才能開心。責任就是當天塌下來的時候，自己的嘴角還是上揚的，這樣她才能和你一起微笑。突然恍然大悟。讓摩托車、跑車都休息去吧，我要和你們說再見了。因為我要為了她好好地活着。當暴風雨要來時，別怕，最起碼還有我呢！ 汪小菲

張鐸與陳松伶不只是年齡相距，更是中港文化不同的事。（陳松伶_AdiaChan）

【陳松伶與張鐸 相距９歲】曾抗拒姊弟戀 終被暖男打動 甜蜜婚姻踏入第8年！

48歲陳松伶（松松）與39歲張鐸結婚8年以來，一直手執對方共渡患難。在2006年因拍攝電視劇《血未冷》而認識，當年而十分曾父親又於離世，種種事情令她患上抑鬱症，更想過輕生。幸好當時張鐸長伴左右，給予鼓勵。在拍拖之前，暖男張鐸追求松松都有一些甜蜜的舉動，當時二人在上海拍戲時，剛好下雨，天氣又冷，張鐸就將身上的羽絨給了松松，令她留下深刻印象。不過松松因為介意相距９年的年齡差距，因而婉拒張鐸的追求。但張鐸憑一句「其實沒有什麼好害怕」，最終成功打動陳松伶鼓起勇氣接受這份「姊弟戀」，二人亦終於2011年結婚。

怎樣面對傳統父母？ 部分坦誠！部分私隱！

這段中港姊弟戀，初期曾面對過父母的一關。由於張鐸生於傳統家庭，父母難以接受姊弟戀，所以張鐸為保護陳松伶，給她一份尊重和私隱，因此未有坦誠地告訴他們一切。至於松松母親，最初更以為張鐸是花花公子，而未有好感，但二人經過相處後，母親才對張鐸視為親生子。對於父母的接納，令他們感動不已！

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曾雪卵、人工受孕未果 高齡難懷孕？一起領養孤兒同樣有意義

陳松伶十分喜歡小朋友，一直希望為丈夫繼後香燈，可惜她曾患過卵巢瘤而做過婦科手術，加上年齡增長，令身體機能變差引而難以懷孕。松松深信只要有一絲希望，都會繼續嘗試生下二人的結晶品。其實在婚前，陳松伶曾到美國雪卵，不過多年來都配對失敗，人工受孕的計劃一直未能成功，有傳他們甚至曾經打算找代母，不過都尚未成功，結果她懷孕一事遙遙無期。一次，夫婦二人為「和平之君」兒童福利院到天津探訪殘障孤兒時，令張鐸有感而發，希望可以做些事幫助他們找到一個家，二人溝通之下，有意領養孤兒，即使是身體有殘障亦可，希望給予孩子一個家和父母的愛。在妻子難過的時候都是二人一起渡過，張鐸從未有過埋怨，包容妻子，亦一直尊重及支持妻子的決定，他們互相扶持，彼此鼓勵保持樂觀。

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女人老了要如何？一輩子養老計劃。

姊弟戀之中，最可怕的就是年老的問題，就連陳松伶都曾為此擔心未來。三年前，陳松伶曾參與內地節目《跨界歌王》，為了丈夫演唱《那個男人》。陳松伶感動告白張鐸不只是丈夫，還是她的恩人，她坦言有4年時間要丈夫獨自工作，讓她在家中癒傷，重整自己面對抑鬱症，當時她經常擔心未來的生活，又擔心自己會愈來愈醜。但是張鐸卻為她準備了一個四十年後的養老計劃，令陳松伶感動得淚流滿面，感謝丈夫的不離不棄，對她從未嫌棄。他們的婚姻承諾對另一半一生一世的照顧，年齡的相距令二人更珍惜與對方相處的時間，從不忘另一半的恩情，成就二人的愛一直燃燒。

【點撃看】《那個男人》的甜蜜驚喜舉動 令松松哭成淚人 場面感人

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無論搬到哪裡，滅漂洋過海，這個男人就是我的家，我一辈子都會牽著他的手走下去。 陳松伶

雖然仍然有不少女生期望找比自己年長的男生，視為一項擇偶條件。但根據政府統計處2016年中的人口普查，結果女方大男方10歲以上的婚姻較過去二十年增加232宗，足足上升八成，明顯姊弟戀的接受性逐漸增加！其實以上圈中姐弟戀婚姻的故事，令人更相信愛情真的是不分年齡，只要兩個人甘願為對方犧牲，共同渡過難關，就足夠解決所有問題。

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