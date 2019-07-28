早前，張景淳與呂慧儀被傳出戲假情真，然後發現，張景淳跟前緋聞女友與菊梓喬（Hana）在Instagram互相Unfollow，就傳出二人分手的消息。不過後來張景淳澄清與Hana純屬好友。另一邊廂，宋慧喬與宋仲基宣佈離婚前，亦發現宋慧喬已刪掉與宋仲基的大部分合照，種種事情都令人反思，Unfollow、刪掉前度的痕跡是分手的必然行為嗎？Chris Martin曾因處理不好與前度的關係而引起現任的不快。

「分開簡單抹去往事極難……」應否Unfollow前度、刪去舊相等的議題都是討論區的常見熱話，在討論區最常見是現任對另一半前度的控訴。例如發現另一半手機的前度照片，或另一半仍關注前度都會引起爭議。剛分手的人常問應否取消關注前度。其中有網民對前度依依不捨更奢盼有復合機會，但又有人可以平常心面對，大方地不刪去過往的事以證明前度的出現。不過大部分網民都表示分手必須要決絕，恐怕睹物思人，刪去一切，努力忘記曾深愛的人，別令現任不快。

【點撃看】網民對應否Unfollow前度或刪掉相片的爭議：

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Follow又好 Unfollow都好，切忌拖泥帶水

除了張景淳與菊梓喬之外，尚有不同情侶unfollow對方。曾傳出緋聞的​胡定欣和陳展鵬自拍攝《城寨英雄》就傳出緋聞，多年合作關係要好，但何解要unfollow對方？留待讀者思考。宋慧喬宣佈離婚前都預先默默地在Instagram刪除有關與宋仲基的合照。他們在分手後都狠心將曾經載滿回憶的合照刪去，可能怕重看昔日回憶會增加遺憾，多一份留戀，對自己多一份傷害，更叫心痛。

【點擊看】在instagram上已互相unfollow的緋聞男女：

離婚分開了，就是要乾淨利落地、狼心的刪去快樂回憶。（VCG）

當然再見亦是朋友的名人都有，例如Emma Stone和Andrew Garfield、Jude Law和 Sadie Frost，他們依然親密更會follow對方的Instgram。Chloe Grace Moretz 的Instagram上已保留了與Brooklyn Beckham熱戀時的照片。不過亦有因太親密而引起現任不爽的事件，荷里活女星Gwyneth Paltrow與Coldplay的主音Chris Martin離婚收場，因育有兩名子女Apple和Mose而保持聯絡。之後Chris Martin與女友Jennifer Lawrence一起，仍和前妻的關係依舊親密，容易令人引起誤會，甚至試過三人行聚？其實未放下對方，在拖泥帶水的關係下真的不合適與前度過於接觸、表現親密。



【點擊看】Chris Martin與前妻關係不清引起當時現任不滿事件：

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恢復情傷 拒絕來往 不捨都要捨

外國媒體曾《elite daily》訪問約會和關係專家Dr. Gary Brown，探討取消追蹤前度的重要性。Dr. Gary Brown指如果一段關係真的結束，不是一個休息，而是一個實際的分離，社交媒體上經常得知前度的狀態，或者繼續經常看到前度的照片或者一些視頻，會對自己和現任造成極大的傷害，就難以放下悲傷。因為一段關係結束會令身體和情感上都感到疲乏，所以人需要時間來彌補身體和情感上的缺失，將注意力轉移回到自己身上，讓自己有足夠的時間和空間處理關係的結束以恢復情傷。如果發現前度的東西佔用手機或者房間的空間，這是正面提醒他們已經離開。果斷的刪除所有痕跡，拖拉只會延長痛苦，恐令關係變得更差，所以分手後應取消關注對方，既然不是朋友都不該再有來往，亦可減低現任的疑慮。正因前度沒在觀看，就無需因在意他們而畏懼，就可自由地發佈內容。Dr. Gary Brown提醒仍然關注前度的人，應要衡量自己的情緒健康，能真的放下這個人。

【點擊看】分手後仍是朋友，或在IG仍保留昔日與對方熱戀時的照片的情侶：

分手5階段 療養情傷如戒毒？學習適應分手​

分手後忍受情傷，只要一看到昔日的合照、手機語音、途經的街道、失戀的歌，而觸景傷情。按耐不住對於社交媒體的帖文。根據外國媒體《BBC》的報導中訪問了行為心理學家和兩性關係教練Jo Hemmings，原來失戀使人產生強烈的傷心感和悲痛，是因為大腦負責感受身體痛苦的區域觸發了脫癮症狀，正與吸毒者要脫癮的症狀十分相似。報導亦指出分手有5個階段：否認、憤怒、內心掙扎、抑鬱和最後的接受。即是心痛都是正常反應！倘若對方是公開帳號，取消關注都好，都按耐不住因好奇心而按入，見到對方的照片、文字又沒完沒了，亦難以放下，所以要決心放低一個人！美國公司RealNetworks的LISTEN委託YouGov Plc做了一個研究，對1,094名美國成年人進行民意調查，了解他們分手的處理。其中發現美國人分手後尋求情感支持的方法，包括是立即打電話給親友而普遍是致電給女性朋友，將情緒有所渲泄，得到朋友的安慰有助減低痛楚。另外多數人都會在分手後專心投入工作，將專注力投放工作以減少思念的時間，而確保工作的表現不會因失戀而影響。原來都有三分之一的美國人會聽音樂來舒緩情感，從歌詞中的意思得到共鳴，有助渲泄情感，而音樂的感染力亦可轉變心情。利用不同的方法以適應分手後的日子。

如果總在睹目思人，回顧當日的甜蜜回憶，又再觸景傷情確實難以放下感情，還是快快的狠心刪除這段情的所有痕跡吧！放下這段的感情，心才能容納下一個人。常言道時間能沖淡一切，唯有忍耐戒去思念的癮，做不同的事將情緒釋放以淡忘痛苦，只要經歷長期內心的掙扎，最後一定可以放得下。

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