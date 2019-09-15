中學生「人鏈」以筆代拖手　回不去的青澀　因戀愛早已身經百戰？

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月，近日，中學生組「人鏈」表達訴求，卻被攝影師拍到不少令人感慨的畫面。 當中不少「鄰居」學校正式connected，男校女校手牽手，有同學為免肌膚之親，竟拿不同物品相連，如筆、傘或毛公仔等等。不少網民大喊：「好Pure好True！」

學生手牽手築成人鏈，部分人則以一支筆聯繫，代替牽手。（港聞／曾梓洋攝）

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青蔥歳月都可愛，牽手是天大事件，每次見面都是膽顫心驚，那種戰戰兢兢，在年歲中漸漸成熟，忽爾今夏，看到年輕男女臉紅心跳，有些決不拖手，有點不明所以的時候，便發現我們都回不去了。

戀戀過去，撲撲風塵，你還記得從前的這堆想法嗎？

初戀以後⋯⋯你幻想中的愛情不會發生？

中學時期，對戀愛的想像，很多女生都是倚賴小說與劇集來餵食的。偶像劇集中的誇張情節，「高富帥」總是及時英雄救美；小說主角都脫俗，從不為愛死去活來，合則來不合則去，亦舒或深雪，女主角都是優雅而又不可侵犯，那時不知，這些讀物，簡直有如精神鴉片。

友人不約而同地跟筆者分享，不再看偶像劇集，亦不再勉強自己要有如女主角般優雅地做人，便是初戀以後，因為那樣的愛情，在現實中原來不曾存在。筆者亦記得去年訪問作家深雪，她說：「原來我得不我筆下的愛情，有些人就是不會很喜歡你。」

初戀以後，偶像劇集不再耐看；除此以外，筆者綜合了身邊友人初戀時候的「小禁忌」，與從前會做的甜蜜小事：

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初戀以後⋯⋯不慍不火成為一種生存本領

初戀最會橫衝直撞，懶理對方貧賤富有，不懂權𧗾，正是可愛可貴之處。記得有次跟友人說起初戀，為了對方日夜牽腸掛肚、認定對方為真命天子、他作甚麼都可愛、又為了他親手編織頸巾，為了對方，天下似是沒有難事；又說初次失戀，甚麼誇張情節應有盡有，有的不吃不喝、又不睡覺，「練仙」似地也練不回伴侶、在街上聲嘶力竭，旁若無人地吵鬧、甚至覺得生無可戀，天下事不淡然失色⋯⋯然後，漸漸地我們會習慣，觸角會磨鈍，練成一副金光不壞之身，遇到甚麼，還是要不慍不火，那是生存本領，也是成年人應負的責任。因此，今天失戀，明天如常上班。天大的事情，也要淡淡定定、優雅的若無其事。

然而，不光是戀愛，為了一件事或一種信念，義無反顧地向前衝，衝動也衝動得可愛；反觀十多年後的自己，那一種不慍不火，不痛不癢，不知道是一種進步，還是一種退讓？