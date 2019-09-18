註定失敗告終的曖昧　 說這句代表你自作多情：未準備好開展戀情

曾聽說，要是在愛情中說道理，實在有失浪漫。因此，甚麼相處課、愛情心靈雞湯等等都是廢話。 不過，要是在愛情說愛中突然穿插道理，那大概是情感負荷不了，或是拒絕接受醜陋真相。剛巧近來在看一本書，說到我們常常以為理智是值得推崇，感性便是累事。而不知人本是由情緒主導，活下去的動力，皆因七情六慾。而理智，從來都是輔助角色。右腦「不行」，便以左腦「頂上」。

（《After》劇照）

曖昧不明大概最令人困乏：要斷不斷，前進後退都失據，走進死胡同。感情難以公式計算，不過若然曖昧對象有以下行為，或許也已是你放棄的理據：

曖昧多月 還是不肯定義二人的有關係

有次聚會，友人訴苦，說到不明白某男生的怪異行為。他倆曖昧多月，牽手也擁抱，卻從未當對方是男女朋友，直到女方終於放棄，踏入新關係，漸漸與他疏遠，那男生卻突然熱情起來，埋怨女生為何這樣。女生困惑：「他到底是喜歡或不？數月來他都可以跟我在一起，但是他沒有啊。」

根據英國《獨立報》的報導，約會心理學家Madeleine Mason Roantree指出，要是你的曖昧對象雖然滿口甜言蜜語，卻始終不肯承認你倆的關係，那麼他／她便很有可能不想有任何承諾，或是他們根本本來已有男女朋友。

（《After》劇照）

他／她永遠不會主動約會

雖然，筆者不主張女生只能等待，既是喜歡，付出與相處大概是種需要。不過，要是對方也同樣喜歡你，那他不也有這種需要嗎？

Mason Roantree指出，要是每次約會也是你主動提出，計劃到哪兒和做甚麼，那麼這便是一種單向的關係。要是你着緊一件事，便會不由自主地讓它佔據了自己的生活，着緊一個人大概也是如此。因此，要是你得曖昧對象從不主動約會，那麼你便要分清，究竟對方是不是真正喜歡你了。

*根據《今日心理學》，有以下行為，表示對方「不是」那麼喜歡你：

還未在一起已是控制狂？

以上說的，不過在曖昧時間的一些「路標」，來猜度對方的心意。不過，當我們在冀盼對方也同樣喜歡自己、忐忑不安、輾轉反則的時候，為何不借此機會端詳一番－對方或許不夠喜歡你，但難道他就完美、值得讓人死心塌地？

有次友人分享，與曖昧對像本是兩情相悅，但後還是沒有走在一起，只因他時時吃醋，她道：「還未在一起已是如此，那一起了豈不是要如坐牢一般？」約會顧問James Preece就指出，二人沒有高低，便是最理想的狀態。要是一人永遠想要控制對方，卻沒有理會對方感受，那即使走在一起也不會快樂。

參考資料：Independent UK, Psychology Today