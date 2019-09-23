【好心分手】分開不一定是不愛了：相愛是為了更好　相離也是

深知彼此個性不合，仍眷戀對方的擁抱和親吻。又一次大吵後，我們終於決定分手，即使還相愛著。

一次又一次的爭執，我和他，如履薄冰地走過（《志明與春嬌》劇照）

他笑得像小孩，讓常是斂起笑容的我，好像也懂得怎麼快樂地笑。相識、相知、相愛，我們和其他情侶沒什麼不同。熱戀時，總覺得對方就是全世界，我們會一起走很久。

隨著在一起的時間愈來愈長，摩擦也愈來愈多。我們時常無法理解，為什麼對方這麼不懂自己？我很愛哭，這是我宣洩情緒的方式，他認為這樣根本無助於解決問題。可是，我沒有要用哭來解決問題啊！情緒一來，誰擋得住呢？為什麼不讓我處理完情緒，再來談事情？

他憤怒時，我不敢打擾他，純粹地心想：讓他靜一靜吧！等他情緒過了再陪他面對。事後，他卻認為我完全不關心他。我覺得自己好像做錯了什麼，趕緊安慰他，甚至說了聲對不起。我們常常誤會彼此的需求，因而不斷吵架，然後在暴風雨過後，抱著對方一邊哭，一邊表達歉意。雖有愧疚，但也委屈。

一次又一次的爭執，我和他，如履薄冰地走過。其實，我們常常不確定，每次的爭執，是不是都因為「和好」而有「結論」？因為往往不久後，我們還是會因為類似的原因，重蹈覆轍。

是磨合期吧！我常常這樣安慰自己；或許他也是。後來，每當察覺到一些快要吵起來的徵兆，我們就會默契地停止話題。這樣的默契，顯現出我們對這段感情的重視，將它捧得小心翼翼。但是，避而不談，真的好嗎？

問題依舊沒解決，它只是被藏在那裡，而我們裝作沒看到。

問題依舊沒解決，它只是被藏在那裡，而我們裝作沒看到。（《情約一天》劇照）

我們知道，我們一直在重蹈覆轍。甚至，我們都知道，這是一段終究會結束的感情。

前陣子，我和他再度大吵一架。其實只是一件小事，導火線也幾乎記不清。但是，這次我們決定分開了。

我還愛你，還說不出「祝你找到更好的人」這種話。雖然很心痛，但也知道真的沒辦法繼續了。

無法攜手一起走，就學會好好道別（《十五年等待候鳥》劇照）

關係心理學：無法攜手一起走，就學會好好道別

或許，你也曾經或正在經歷這樣的感情。你知道你們個性不合，卻還是喜歡他那嘴角上揚、神采奕奕的模樣；你知道你們遲早走不下去，卻還是眷戀他那彷彿能容納你所有不安的擁抱。

深夜裡，你翻來覆去，不知道怎麼為這段沒有未來的愛情下註解。你知道你們會結束，但你猜不到是哪一天——可能再愛個幾年，或是明日就消逝。

每次望向他的眼眸，你都當成最後一次。

你們在感情中猶疑，知道可能走不下去，但不知如何或該不該放手。要告別一段不夠好的親密關係，不是那麼容易。你捨不得你們曾經那麼好，放不下過去回憶的點點滴滴。怎麼辦才好呢？

專門研究女性關係 (women’s relationships) 的學者 Suzanne Vegges-White ，為妳帶來一些建議：

+ 2

相愛是為了更好，相離也是

分手不是失敗，離開不一定過得比較差。

你們終究是彼此生命的一部分，時效是永遠。畢竟，沒有一條路是白走。

也許以後／不會再見面了／相遇的時候／作彼此生命中的好人 〈相遇的時候〉，林婉瑜

「我看你進家門。」「我送妳到公車站。」這是那時候的道別場景。直到最後，我們還是捨不得看見對方離去的背影。

上公車後，我用嘴形向車外的他道別。我知道我們盡力了，曾經熱燙，也曾經冷眼相待地一起走過了。如果人生是一座岐路花園，我慶幸在那條小徑遇上你，鮮花盛放，卻也不乏心傷。

我長大了一些，希望你也是。祝你快樂，快樂。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：關係心理學：我們在最相愛的時候，選擇分手】