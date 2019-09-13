【愛情】放手的學問：讓你堅持的　是溫暖的愛還是心有不甘？ 

早前，「情歌天后」梁靜茹出席分享會，演唱時傷感落淚，親證與老公趙元同的九年婚姻畫下句點。

在愛情喜劇裡，主角總能跨越一切險阻，找到在一起的方法，理由十分單純：相愛。然而，銀幕之外，單靠愛情，不見得就能讓關係長長久久－－有些人愈相處，你愈明白，彼此不合適，這個時候的腦袋總會卡在這個問題：「這個對象，該堅持，還是放手？」

腦袋總會卡在這個問題：「這個對象，該堅持，還是放手？」(《分手說愛你》劇照)

遇到一個互相扶持的人是一種幸福，愛也確實可以讓人勇敢克服困難，怕的只是自欺欺人──假如有人開口閉口說愛你，做事卻處處只在乎自己，又或對方愛你的方式只會令你難受，那麼套《怦然心動的人生整理魔法》的心法：「發現『這種衣服原來不適合自己』，也是這件衣服的另一項重要的任務。」原來你不適合這樣的戀愛/配這類情人。

人生苦短，學會判斷關係能不能持續下去，如何好聚好散，均是一門不易的功課，但也唯有學著成熟處理，才是對這段感情最後的敬意。

重點一：弄懂彼此差異及處理方式是否能接受

假如溝通協調到最後只剩下彼此折磨，那麼分手真的不是壞事。(《分手說愛你》劇照)

相愛不易，相處也難。儘管有滿腔愛意，但沒有愛人的能力、無法跟對方相處，相愛也是徒然。你喜歡宅在家，她喜歡旅遊，你衝動易怒，她忍隱愛講反話──在爭議發生時，你們會如何表達不滿及真實需求？能否坦誠內心的不安全感？是否看得到彼此的歧見，共同面對問題，而非放大不良情緒？你們是否願意真正了解對方的感受，努力滿足？

愛情不是「是非題」，有人吵得再熱烈，但「床頭吵，床尾和，做個愛就可以」，重點是雙方取到舒服的平衡。假如溝通協調到最後只剩下彼此折磨，那麼分手真的不是壞事，強扭的愛情再拖長，只會更尬尷、更坎坷。

重點二：直面內心：讓你堅持的，是愛還是不甘

用一些時間平伏自己，問一問自己，讓你堅持的，是愛還是不甘心？ (《分手說愛你》劇照)

曾經有位好友跟男友分手後，深陷痛苦，不斷自殘，擔心之餘，深聊下去，她反覆說「我替他照顧狗、打掃房子、性事盡量滿足，我做足所有女友的責任，為何我還要被拋棄，我得到甚麼？為何只有我傷我痛，他還能好好生活，我不服，他為何不對我多看一眼？」

有些人愈相處，你愈明白，彼此不合適。(《分手說愛你》劇照)

言談間，盡是她的付出、不服氣，還有對前男友的不屑，而關係裡美好的尊重、欣賞、真誠連結，或者早已消散，讓她過度執著的，更多是不甘心、是忿忿不平──我們有時候，不甘心著自己的努力沒有獲得正確的認可，我們憤怒對方的不解，把「拒絕」跟「否定」放在一起，於是我們想要投入更多，證明「我明明值得被愛」，無視了「是否適合」跟「是否還有愛」，因為太想證明自己，後來的堅持，卻往往只讓對方困擾，想要躲避，最終弄得大家不快樂。

這個時候，不如先給彼此一些空間，保持距離，用一些時間平伏自己，直面內心的焦慮，問一問自己：讓你堅持的，是溫暖的愛還是心有不甘？

重點三：認清放手的時機

唯有學著成熟處理，才是對這段感情最後的敬意。(《分手說愛你》劇照)

進與退，時機，十分重要。有時「愛」太抽象，沒有標準範本，每個人都有自己的定義，應該放手與否，討論空間太廣太廣，但，以愛之名，作威權暴力控制之實，一再超越對方承受力的界線，則肯定難以走下去。

不妨捫心自問，口說愛著對方，在事故發生後，他更關心你人身安全還是物質財產？當你用盡方法尋求溝通時，他是真誠面對還是躲起來閉而不見？

這時候的不願放手，或許代表這個人更喜歡的，分明是自己。檢視關係是否已失去信任，是否大家已傷痕累累──該及時止損的便停止；死死抓著對方不放者，其實你最後的贖罪，是放手：＂You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it.＂