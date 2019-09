【愛情】放手的學問：讓你堅持的　是溫暖的愛還是心有不甘？ 

早前,「情歌天后」梁靜茹出席分享會,演唱時傷感落淚,親證與老公趙元同的九年婚姻畫下句點。

在愛情喜劇裡,主角總能跨越一切險阻,找到在一起的方法,理由十分單純:相愛。然而,銀幕之外,單靠愛情,不見得就能讓關係長長久久--有些人愈相處,你愈明白,彼此不合適,這個時候的腦袋總會卡在這個問題:「這個對象,該堅持,還是放手?」

腦袋總會卡在這個問題:「這個對象,該堅持,還是放手?」(《分手說愛你》劇照)

遇到一個互相扶持的人是一種幸福,愛也確實可以讓人勇敢克服困難,怕的只是自欺欺人──假如有人開口閉口說愛你,做事卻處處只在乎自己,又或對方愛你的方式只會令你難受,那麼套《怦然心動的人生整理魔法》的心法:「發現『這種衣服原來不適合自己』,也是這件衣服的另一項重要的任務。」原來你不適合這樣的戀愛/配這類情人。

人生苦短,學會判斷關係能不能持續下去,如何好聚好散,均是一門不易的功課,但也唯有學著成熟處理,才是對這段感情最後的敬意。

重點一:弄懂彼此差異及處理方式是否能接受

假如溝通協調到最後只剩下彼此折磨,那麼分手真的不是壞事。(《分手說愛你》劇照)

相愛不易,相處也難。儘管有滿腔愛意,但沒有愛人的能力、無法跟對方相處,相愛也是徒然。你喜歡宅在家,她喜歡旅遊,你衝動易怒,她忍隱愛講反話──在爭議發生時,你們會如何表達不滿及真實需求?能否坦誠內心的不安全感?是否看得到彼此的歧見,共同面對問題,而非放大不良情緒?你們是否願意真正了解對方的感受,努力滿足?

愛情不是「是非題」,有人吵得再熱烈,但「床頭吵,床尾和,做個愛就可以」,重點是雙方取到舒服的平衡。假如溝通協調到最後只剩下彼此折磨,那麼分手真的不是壞事,強扭的愛情再拖長,只會更尬尷、更坎坷。

重點二:直面內心:讓你堅持的,是愛還是不甘

用一些時間平伏自己,問一問自己,讓你堅持的,是愛還是不甘心? (《分手說愛你》劇照)

曾經有位好友跟男友分手後,深陷痛苦,不斷自殘,擔心之餘,深聊下去,她反覆說「我替他照顧狗、打掃房子、性事盡量滿足,我做足所有女友的責任,為何我還要被拋棄,我得到甚麼?為何只有我傷我痛,他還能好好生活,我不服,他為何不對我多看一眼?」

有些人愈相處,你愈明白,彼此不合適。(《分手說愛你》劇照)

言談間,盡是她的付出、不服氣,還有對前男友的不屑,而關係裡美好的尊重、欣賞、真誠連結,或者早已消散,讓她過度執著的,更多是不甘心、是忿忿不平──我們有時候,不甘心著自己的努力沒有獲得正確的認可,我們憤怒對方的不解,把「拒絕」跟「否定」放在一起,於是我們想要投入更多,證明「我明明值得被愛」,無視了「是否適合」跟「是否還有愛」,因為太想證明自己,後來的堅持,卻往往只讓對方困擾,想要躲避,最終弄得大家不快樂。

這個時候,不如先給彼此一些空間,保持距離,用一些時間平伏自己,直面內心的焦慮,問一問自己:讓你堅持的,是溫暖的愛還是心有不甘?

重點三:認清放手的時機

唯有學著成熟處理,才是對這段感情最後的敬意。(《分手說愛你》劇照)

進與退,時機,十分重要。有時「愛」太抽象,沒有標準範本,每個人都有自己的定義,應該放手與否,討論空間太廣太廣,但,以愛之名,作威權暴力控制之實,一再超越對方承受力的界線,則肯定難以走下去。

不妨捫心自問,口說愛著對方,在事故發生後,他更關心你人身安全還是物質財產?當你用盡方法尋求溝通時,他是真誠面對還是躲起來閉而不見?

這時候的不願放手,或許代表這個人更喜歡的,分明是自己。檢視關係是否已失去信任,是否大家已傷痕累累──該及時止損的便停止;死死抓著對方不放者,其實你最後的贖罪,是放手:"You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you’re not part of it."