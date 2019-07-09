算命說不合！當朋友較好？10個最爛分手理由　你有中過地雷嗎？

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《麥迪遜之橋》當中有個經典名句：「認識你，我用了一下子，愛上你，我用了一陣子，忘記你，我卻用了一輩子。」一段好的感情會牢牢被記住，但如果在分手時聽到荒謬的分手台詞，一樣也是會無言地記得很久....
今天來看看網友們人生中刻骨銘心的「最爛分手」，到底都聽了些什麼像夢一般傻眼的理由。
10. 我們比較像家人，不是戀人
聽到這句就會忍不住白眼，只想反問對方，請問您心目中戀人的樣子是什麼樣？也會很想知道自己到底在對方心中，是個怎樣的「家人」，是爸爸媽媽還是兄姊弟妹？（結果是外婆）
我們比較像家人，不是戀人（《請回答1988》劇照）
9. 不化妝打扮，跟你在一起很丟臉
在一起時間長了，有些人就會越發直白，嫌這嫌那，還管到對方的外貌打扮去，同一張臉看久了總是喜歡挑三揀四，總覺得沒有當初熱戀期好看，當初說愛你素顏，現在黃臉婆又嫌，實在是很傷人啊！
不化妝打扮，跟你在一起很丟臉（《她很漂亮》劇照）
▼▼接著看頭8位更無理和滑稽的分手理由！▼▼
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花開花落自有時，十句超無理分手理由！（DailyView提供圖片）
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年02月15日至2019年02月14日，共一年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『分手的鳥理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
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【本文由「DailyView 網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】