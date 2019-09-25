【老夫老妻】結婚六年穩定安逸　李孝利反思：很久沒有好好地接吻

韓星李孝利在實境節目上有點抱怨地說到：「跟老公每天一起睡覺，雖然會常親親，但好久沒有認真地接吻了。」她說，接吻有益身體健康啊，為什麼要捨棄呢？ 的確，接吻時人類能產生與幸福相關的三個化學物質，這也是為什麼，比起做愛，我們常常更嚮往一個投入的吻。

我知道你愛我，但我更想念你吻我

嘿，你有多久沒和另一半好好地接吻了？

不是輕啄一下、習慣式的吻，而是投入地、深邃地，此刻世界彷彿只有這個吻才最重要的那種。

【心理測驗】測你是否易變心：街上有情侶在接吻 你的反應如何？

日前韓星李孝利與舊時 Fin.K.L 女團其他成員合體，在實境節目《Camping Club》上聊到關於「接吻」的話題。在飯桌上，她提到自己的味覺正在慢慢喪失，「好像是因為沒接吻才這樣。」、「不然還有什麼事會需要仔細地轉動舌頭呢？」引起現場女孩們的熱烈討論。

與老公結婚六年以來，她表示兩人已經進入老夫老妻的生活：「每天一起睡、一起醒，會經常親吻，但好久沒有認真的接吻過。或直接進入『辦事』流程。」

「但接吻對健康有幫助啊。」孝利有些抱怨地說著。

為什麼我們會在乎「有沒有好好接吻」這件事呢？今天就來聊聊，吻的背後藏著哪些秘密，以及為什麼，深層的吻，甚至能比性行為更讓伴侶們感到嚮往！

與老公結婚六年以來，孝利表示兩人已經進入老夫老妻的生活（《孝利家民宿》，JTBC Entertainment@Youtube截圖）

釋放催產素：我會知道，我此刻既安全又幸福

在戀人們接吻的時候，會觸發荷爾蒙催產素（oxytocin）及血清素（serotonin）的釋放，讓你們感到滿足。在醫學上，婦女在分娩及哺乳期間腦內會釋放催產素，因而感到愉快，並且激勵了她願意去撫育寶寶。同時間，孩子會因為感受到母親的愛，也開始釋放催產素，加強了母子之間的連結。

同樣道理，深吻能讓你們因為化學物質的釋放，而產生幸福感，繼而促進夫妻間的親密關係。另外血清素的釋放也有助於提振心情，預防憂鬱或沮喪。

我們知道，在一個家裡面，經常夾雜著各種情緒。你們會有熱絡的時期，也會有低潮的時候。但透過接吻的習慣，能幫助你在想到他的時候，常常可以是溫暖、依戀且快樂的。你知道即使大風大浪，他依舊是幸福與安全的所在。

深吻能讓你們因為化學物質的釋放，而產生幸福感，繼而促進夫妻間的親密關係。另外血清素的釋放也有助於提振心情，預防憂鬱或沮喪。 （《三流之路》劇照）

釋放多巴胺：我還明白，這樣的愛教人上癮

你大概也曾感覺過，和喜歡的人深吻，會容易讓你產生更進一步的慾望。好的吻技，也被當作是性行為前戲中的重要步驟。

這是因為，接吻時我們腦內會釋放多巴胺（dopamine）——一種引起人類慾望的大腦神經遞質。多巴胺會促使你追求慾望，並且對這樣的快樂反應成癮；當你今天對一個人朝思暮想，那可能就是多巴胺正在搞鬼。

於是，嘴唇上佈滿神經末梢，也悄悄佈局了你們互相勾引、教對方神魂顛倒的小秘密。好好地吻，讓即使已經是同居或結婚多年伴侶的你們，也能又再一次地發現到彼此的吸引力、為彼此重燃熱情，也能提升你們在這段關係中的自信心。

【性生活】床上的相處最真實直接 由性愛體位看出伴侶個性

你想過嗎？接吻其實是一個非常赤裸的行為。（《下一站，幸福》劇照）

建立信任感：閉眼靠近臉部，因為是你所以可以

你想過嗎？接吻其實是一個非常赤裸的行為。你什麼時候會和另一個人的臉如此靠近？你何時會這樣仔細地觀察他人？什麼時候，你會真的感覺到，你和另一個人正在同時呼吸？

就是那個吻的瞬間，你正向你們伴侶展示自己最真實且脆弱的一面，你們交換著彼此的氣息──不論是好的或壞的──在一個非常親密地氛圍裡，你們透過柔軟的唇的貼合，一次一次，你知道那是信任的表現。並且，它建立在愛之上，只對深愛的人有深層的吻。

和喜歡的人深吻，會容易讓你產生更進一步的慾望。好的吻技，也被當作是性行為前戲中的重要步驟。（《三流之路》劇照）

於是，你能更加確立眼前的這個人，就是讓你安心及歸屬的所在、是讓你每天都想回去的地方。一如你們共同建立的那的家。

我們過去可能會直覺以「辦事次數」來衡量情侶或夫妻間的親密度，但也許，吻是很多親密關係的關鍵。接吻這件事，看起來很平凡，是每對戀人都會做的事。但你可能不知道，它背後原來藏著這麼多幸福的秘密。它不僅教人愉快，要你思念，也讓你安全。

當你們已經進入安逸且穩定的婚姻關係，可能每天一起早餐、關心簡訊、公園散步、起居日常，什麼都好，但別忘了在這天結束以前，好好地來一場吻。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「欸，你很久沒好好吻我了」夫妻深夜時光：為什麼接吻比做愛更讓人有幸福感？】