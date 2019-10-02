【十大犬系男友】他屬哪類型？柴犬是暖男　哥基不靠樣俘虜女生心

有時候望著家中所養的逗人「柴犬」，就不自然地想起自己的男朋友，總是有意無意地做出一些傻傻的行為逗得自己哭笑不得，經常讓到自己的神經處於抓狂的邊緣。但不論面對狗狗或男朋友所做的搗蛋事，看見他們萌萌傻氣的樣子，總是軟下心腸去，不捨得生氣。

朴敘俊時常在個人IG或Twitter上分享與毛小孩的日常，而在拍攝《金秘書為何那樣》時，狗狗也有去探班 (ig@bn_sj2013)

早排小紅書流行稱渣男男朋友為「甘蔗男」，即是戀愛初期總是處處獻暖，對你百般的呵護備致，但交往久了就會露出馬腳，開始變壞，甚至劈腿等等。除了將男友形容為「甘蔗男」外，近日網上還熱傳10種的「犬系男友」，將男友個性歸入10種人見人愛的狗狗，當中的「柴犬系」男友更是公認的暖男力「爆燈」代表，快看看自己的男朋友屬於哪一種吧！

1. 哈士奇 Husky 英俊搞笑代表

外表看起來帶點英俊瀟灑味道的哈士奇 (bearista1/unsplash)

哈士奇的外表看起來帶點英俊瀟灑的味道，同時亦有點高傲，當你帶他出去和朋友約會，朋友們總以為他很難親近。但其實當你真正認識哈士奇男友後，你會發現他其實十分愛搞笑和搗蛋，他會做出一些你意想不到的傻蠢事。外表看似成熟，但其實內心根本就是一個長不透的大男孩，經常做出搗蛋事，令到你的神經經常處於抓狂的邊緣。但當你看到他好看的外表，就不捨得罵他，只好繼續讓他搗蛋賴皮下去。

2. 柴犬Shiba 暖男力「爆燈」

暖男力「爆燈」的柴犬 (ig@shiba_charmy)

柴犬是公認很有個性的犬隻，但同時亦很忠心。屬於柴犬類的男朋友，總是不經意地向你展示他的暖男力，在你粗枝大葉的時候，細心地為你打點，簡直是「殺死你的溫柔」。更重要的是，他有一個能柔化人心的笑容，無論對愛人或朋友都是笑容滿滿，因此在朋友圈中擁有超好的人緣。如果當他犯錯時惹得你心煩氣憤，他只會使出裝萌和裝傻的態度，直接去軟化你的心。

3. 哥基 Corgi 忠厚又萌萌的

忠厚又萌萌的哥基 (ig@corgimango)

可愛的哥基雖然未必擁有如模特兒的健碩身材，他不靠外型取勝，而是以個性去獲得你的心。每次對你總是笑臉迎人，報以一個熱烈的笑容。如此愛笑開朗性格的他也十分受人歡迎。哥基系的男生通常都富有小聰明，不過不喜愛出風頭，而是保持低調，對於女朋友也是言聽計從，偶爾耍一點小脾氣，但又不會過份惹得你煩惱。

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