外國火紅心理測驗﹗一杯咖啡揭個性　勇於爭取公義者都愛這口味？

忙碌的生活讓你每天的時間都不夠用嗎？你會犧牲睡眠時間來完成工作嗎？當你疲憊的雙眼拒絕張開時，腦海中或會浮現一杯咖啡，給身心一點支持。咖啡對很多人來說是我們每天工作的推動力，每天沒喝上一杯，整個人便了無生氣。

咖啡口味種類繁多，例如︰韓國女生十分喜歡的美式咖啡、特濃咖啡和意大利泡沫咖啡等等。空閒時，我們會相約一班朋友去文青咖啡店「打卡」，或是當你獨自一人走進咖啡店，你會發現大部分人都是點一杯咖啡在咖啡店上坐下，看看書或拿著平板電腦就在桌上工作起來，或許喝一杯咖啡對於很多人來說是最取悅自己。

原來從你喜歡的咖啡口味當中，是正正反映著你的「內心性格」(nate_dumlao@unsplash)

但你有沒有想過一杯咖啡的口味可以看出一個人的性格？這是外國很火紅的心理測驗，選擇以下一款你最喜歡，或按照你平時經常喝的咖啡口味，就可以知道你相對應的性格，甚或了解那位你心儀的他。

以下哪一款咖啡是你最喜歡的？ 1.特濃咖啡（Espresso） 2.鮮奶咖啡（Latte） 3.美式咖啡（Americano） 4.摩卡咖啡（Mocha） 5.冰咖啡（Iced Coffee）

按下圖，看心理測驗的答案！

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資料來源︰《Doghousediaries》