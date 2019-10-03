台灣金鐘獎大熱《我們與惡的距離》　殺人不需用槍　金句戳破人心

你認為一套精彩絕倫的劇集該是如何？緊張刺激？還是發人深省？ 以一宗無差別殺人案審判作主題的台灣劇集《我們與惡的距離》（下稱《與惡》）寫實地大談社會、職場和成長，不單深受劇迷歡迎，一度成為熱話，更獲美國知名影視網站IMDb給予9.4的高度評價，劇集也入圍第54屆金鐘獎14項大獎，10月5日便知劇集會否得到金鐘獎的肯定。

傳媒現況也是《我們與惡的距離》討論的話題。（《我們與惡的距離》劇照）

故事由一宗無差別殺人案的審判作為開端，劇中兇手李曉明被法院宣判死刑定讞，其律師王赦（吳慷仁飾）想解構李曉明的犯罪動機而多方奔走；李曉明的家人被標籤「殺人犯家屬」後要如何面對社會；受害者家屬宋喬安（賈靜雯飾）面對失去家人的痛楚；患有精神疾病的應思聰（林哲熹飾）又將會是下一位殺人犯嗎？

對於講述無差別殺人事件，可能以為《與惡》是一套查案並道出社會不公的劇集，但它並沒有大家想得這麼天花龍鳳。它沒有精密的查案過程，反而是精密的講述受害者、加害者、兩者的家屬、以至殺人犯辯護律師，甚至是社會大眾，探討不同的社會議題和人物的成長，矛盾裂解、混濁不清的人和事都比查案更精彩絕倫，一幕幕都是發生在我們現實生活中。

全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯。 李母

故事的2年前，兇手李曉明走到戲院突然舉起槍進行無差別殺人，而李家一夜間成為了「殺人犯家屬」，社會人士都怪責他們，指他們養成了一個「變態」，他們從此不敢抬頭做人，父母搬到鄉下，妹妹曉文則改名李大芝重新做人。

辯護律師王赦希望能夠找出李曉明犯案動機與真相，從而找讓李家可走出「殺人犯家屬」的標籤，然而李曉明根本不願見家人，也從沒向家人透露他為甚麼殺人，對媽媽而言，最心痛的是想關心兒子的機會都沒有，她已不在乎自己的生活過得如何。

辯護律師王赦親自找李媽媽希望能夠找出李曉明犯案動機與真相。（《我們與惡的距離》劇照）

一般人都會對「殺人犯家屬」有偏見，覺得他們也是加害者，但他們何嘗不是在痛苦當中，他們只是甘願為自己的兒子留在世上成為罪人，繼續「受罰」。天下父母心，子女不一定要成為偉人，但希望他們做個好人，他若成了罪人， 最心痛的必定是父母，而作為外人也需要對他們落井下石嗎？

你們殺的人，沒有比我哥少。 李大芝

李大芝在加害者家屬身分曝光後，又要再一次面對社會大眾的批評，而她身在的新聞媒體公司得知她的身分也打算「消費」她，作一個獨家，在諸多壓力下，她終於「爆煲」，怒吼媒體指他們所引起的輿論壓力如同一把刀，傷害程度堪比無差別殺人。

作為媒體又或公眾人物，影響力一定比一般人大，他們甚至可以製造輿論，影響社會話題，不少媒體可能會為了點擊率、獨家，而不斷廣泛報道「煽色腥」新聞，但永遠不知哪一個輿論會令新聞主角自尋短見。有時人非常膚淺，認為有實質的武器才會傷人，無錯，那些的確是血淋淋皮肉之痛，然而，無形的傷人，如說話，可能傷得更深，影響更大。

陳妤飾演的李大芝是一位殺人犯妹妹。（《我們與惡的距離》劇照）

看劇後，你可能在劇情上始終得不到結果，但定會令你反思不少。編劇字字珠璣，每一句台詞都一針見血，戳破人心，又有哪些讓你刻骨銘心？

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