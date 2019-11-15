【交友App】十個最想網上交友的時刻？網民：只是失戀想找個樹窿

呢個世代大家返工都咁唔得閒，就唔會好似學生時代咁，閒閒地識晒一個年級咁多嘅人㗎啦！返工已經咁攰，冇精神出街認識新朋友仔點算好？ 網上近年就興起左好多唔同嘅交友App，為忙碌又寂寞嘅都市人度身打造。而交友App就好似現實世界，上面咩人都有㗎，好多人喺現實世界過得唔如意，就會上交友平台尋找快樂。身為都市人嘅你，唔多唔少都會有幾個交友Apps傍身，就算冇玩，都會喺某個時刻有想download嘅衝動。今日就等DailyView講你聽，香港人十大想download交友Apps嘅moment啦！

大家都深知都市人有幾忙碌，日日收工咁攰都只係想快啲番屋企休息。（《無法成為野獸的我們》劇照）

DV小教室：網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀測、爬梳港澳地區近萬個網站、頻道，其中包括新聞頻道、各大討論區、FB、IG以及Blog，從中取得資料樣本數，並以AI語意程式作數據分析。「網路熱度」為主題項目相關的網路posts和comments ，數值愈大代表主題項目的討論度愈高。

第十位：真心想識新朋友（110筆）

大家都深知都市人有幾忙碌，日日收工咁攰都只係想快啲番屋企休息。但係每日來回屋企同公司，無咩可能會認識到新朋友㗎喎。而交喺友App上面只要你想，你可以認識任何人，係不分職業、國界同性別年齡！好多人都係抱住真心認識新朋友嘅心去玩交友App，運氣好嘅你好可能會喺上面遇到啱傾嘅新朋友㗎！

第九位：一心「釣狗公」（120筆）

交友App上面正常人唔少，但怪人都非常多。遇到「狗公」嘅機率係高過現實生活好多！咁高機率遇到「狗公」嘅情況下，有唔少人就會生出獵奇嘅心，生活咁悶，難得遇到一個奇怪人，就同你玩吓啦！有人玩交友App就係專門想搵「奇怪嘅人」（俗稱狗公）嚟切磋較量一下，睇吓係你玩我，定係我玩你？

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咁高機率遇到狗公嘅情況下，有唔少人就會生出獵奇嘅心，生活咁悶，難得遇到一個奇怪人，就同你玩吓啦！（《無法成為野獸的我們》劇照）

第八位：生理寂寞需要慰藉（154筆）

所謂人有本能，正常人嘅身心靈都係需要另一個人嘅交流互動，喺交友App上面就有好多尋求呢種慰藉嘅人，大家各取所需。無論係心靈上定係身體上，自己一個生活喺都市耐咗，不免都會有點寂寞。呢個時候交友App就可以擔負一個尋求同路人嘅功能，無論妳想尋求邊方面嘅交流，都可以嘗試喺呢到搵吓！

無論係心靈上定係身體上，自己一個生活喺都市耐咗，不免都會有點寂寞。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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分析說明： 本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月03日至2019年10月04日。 網路大數據系統觀測港澳地區上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、Instagram及各大討論區、BLOG等，針對討論『下載交友apps』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文分析之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論熱度大小，不代表網友正負評價。

十大最令人想Download 交友Apps嘅時刻 （DAILYVIEW授權使用）

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