愛程攻防戰影評：交友APP帶來的愛情VS機遇　泰國愛情小品教你揀

生活在今日科技與網絡發達的社會裡，幾乎在街上的每一個人，都會在使用着智能手機，今天的手機並不只有撥打電話的功能，還可以經過網絡下載不同的程式使用，這也成為了大家的日常。是夜觀看這部泰國電影作品，透過兩位本來可以更進一步成為情侶之時，刻下才發現彼此是事業上的競爭對手，他們究竟最後會成為敵人還是情人？《愛程攻防戰》為了設計完美的程式，追尋自己的夢想，發展了一場緊張刺激的程式比賽，亦譜出了一段浪漫動人的愛情。

《愛》片故事講述Bomb與June在一次巧遇間，發現彼此有相同興趣後成為朋友。身為電話應用程式工程師的Bomb，萌生了對開發程式的新想法，於是便跟他的夥伴一起創作了新的電話應用程式。正當他們以為可以獨攬市場之時，卻發現另一家研發公司開發了相似的App，而開發這個程式的人，正是June與她的夥伴們。縱使他們各自的App各有優劣，但也都吸引了同一位投資者願意投資，但條件是要把程式修正錯誤，加以改善，於其新創創投大賽爭取投資。為了這筆資金，Bomb與June用盡不同的方法，把程式變得盡善盡美，目的就是要得到贊助的唯一機會…

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電話App的流行，令不論小孩或大人，在街上都會拿着電話或平板電腦，於程式商店裡尋找適用的App下載使用，程式公司會設計更多元化的程式為用家帶來不同的體驗。《愛》片就以電話App的素材作為主體，設計程式的原因，無疑是增添娛樂外，還能夠讓生活更方便，電影中的男女主角，就是一次的偶遇，而萌起了設計程式的念頭，然而無獨有偶的，就是大家都是同一想法，設計用途相似的程式，而這也成為了他們倆為了贏取資金的設計。

《愛》片就以電話App的素材作為主體，設計程式的原因，無疑是增添娛樂外，還能夠讓生活更方便，電影中的男女主角，就是一次的偶遇，而萌起了設計程式的念頭（《愛程攻防戰》官方宣傳海報）

《愛》片整體大致上可以分為三個部份，開始的是關於男女主角Bomb與June之間的認識，二人因性格與興趣相近而產生情愫；電影中段則以他們各自因爭取投資方的認同，而各出其謀，設計完美的程式，同時亦交代Bomb與June因此事而感情生疏；最後的部份則是在比賽之後，他們因工作關係而再次重遇，他們最終又能否成為情侶呢？整部作品的起承轉合敘事方式，結構十分工整，節奏輕快，因為題材的親切，觀看時也會特別投入。

《愛》片整體大致上可以分為三個部份，開始的是關於男女主角Bomb與June之間的認識，二人因性格與興趣相近而產生情愫；電影中段則以他們各自因爭取投資方的認同，而各出其謀，設計完美的程式，同時亦交代Bomb與June因此事而感情生疏；最後的部份則是在比賽之後，他們因工作關係而再次重遇，他們最終又能否成為情侶呢？（《愛程攻防戰》劇照）

整部作品以喜劇的形式詮釋，貫徹了一般泰式愛情喜劇的格局，輕鬆生動，風趣幽默。電影表面是以電話App的設計比賽，描述兩位主角之間的感情轉變。然而，故事的背後其實是在描寫着當人遇到艱辛與困難的時候，他們利用什麼的方法來解決當前的問題。劇情引申出一段彷似「間諜」的情節，分別走到各自的團隊裡，互相套取設計消息，縱使當中引來不少的笑料，但是這段情節裡，亦不乏一點的諷刺意味… 要成功勝出，是應該要自己爭取的嗎？

劇情引申出一段彷似「間諜」的情節，分別走到各自的團隊裡，互相套取設計消息，縱使當中引來不少的笑料（《愛程攻防戰》劇照）

電影的末段其實是有點意想不到的，當中如何發展，就留待觀眾入場觀看時便會知道。反而這部電影後段的舖陳，倒是有點值得思考的空間，比賽總有一位勝出者，就算是勝出，便能夠滿足自己的一切嗎？片中的Bomb與June就是一場的比賽，漸漸失去了一段感情，不過他們最終希望得到… 是靠著不同的方法而勝出比賽得到的投資機會，抑或得來不易的友情與愛情呢？其實真的很難選擇。

片中幾位的主要年輕演員，包括是飾演Bomb的Nat Kitcharit、飾演June的Warisara Yu、飾演Tai的Sirat Intarachote、與飾演Nong的Patchanan Jiajirachote等等，雖然他們的演出經驗並不多，但是在電影裡均表現稱職，恰如其分的演繹，均能夠帶出角色的內心心境，當中Nat Kitcharit角色的憂鬱，以及Warisara Yu的自信性格，形成相映成趣的對比，為電影添上趣味。

《愛》片在題材上的確是比較創新，娛樂性豐富，既有緊張的劇情發展，亦有浪漫的愛情段落，觀看之時也不其然會突然想起數年前的《出貓特攻隊》，同樣地以明快緊湊的節奏，突顯出電影的張力與創意，這也不再局限於電影的單一類型題材… 當然，泰國的愛情小品仍然很好看！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​