日本《DOUBLE BED》「中國結衣」與明星同居　融化木頭男靠的是？

日本綜藝節目《DOUBLE BED》將少女漫畫的情節搬上熒幕，兩位素未謀面的男女將被安排同居七天，而房間更只有一張雙人床。在這七天的相處間，到底兩人將會刷出怎樣的火花，關係上又會否有突破性的發展？

日本綜藝節目《DOUBLE BED》將少女漫畫的情節搬上熒幕，兩位素未謀面的男女將被安排同居七天，而房間更只有一張雙人床。（節目截圖）

第一對參加的嘉賓分別是男星犬飼貴丈和素人龍夢柔。犬飼貴丈是日本的新生代男星，曾參演《幪面超人Build》與《無法成為野獸的我們》；而來自湖南的龍夢柔則有「中國新垣結衣」之稱，她在大學畢業後便前往日本發展演藝事業。

犬飼貴丈是日本的新生代男星（Twitter＠Double Bed）

在同居生活的第一天時，龍夢柔特地為犬飼貴丈準備了一隻杯子作為見面禮，也在回家前準備了晚餐的食材，非常體貼。用過晚餐後，兩人的尷尬氣氛也逐漸緩和起來。隨著同居生活的開展，兩人一起吃飯、在露台上欣賞夜色，睡覺前也會先聊天，就如一對甜蜜的情侶。除了公寓內的生活外，兩人更約好於休息日到箱根約會，浪漫的節目情節好比日劇。

來自湖南的龍夢柔則有「中國新垣結衣」之稱（IG＠ronmonroe_official）

按圖看節目花絮：

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只是細心觀察便會發現男方相對被動，經常報以禮貌式微笑，也好像對女方的私生活沒太大興趣。相反，龍夢柔則表現主動大膽，為兩人的同居生活花盡心思，利用在家的空閒時間為犬飼貴丈編織頸巾。被龍夢柔的熱情感染，兩個人的互動也慢慢變得親近。看似冷淡的犬飼貴丈原來只是因為太緊張，在拜訪前輩小池徹平時才真正吐露心聲。

被龍夢柔的熱情感染，兩個人的互動也慢慢變得親近。(IG@doublebed_02)

犬飼貴丈其實一直暗中留意女方的喜好，並坦言希望自己於即將來臨的約會中能成為「一個浪漫的男生」，也在腦海中預演了一系列的耍帥橋段。小池徹平則認為裝酷並非最好的表現方式，和女生交往就應該讓她看到真實的自己。

除了公寓內的生活外，兩人更約好於休息日到箱根約會，浪漫的節目情節好比日劇。（Twitter＠DOUBLE BED）

節目中讓人最緊張的當然是晚上同睡一張床的時候，面對如此尷尬又親密的時刻，犬飼貴丈看似不以為然的背後原來充滿了細心的考量。當被小池徹平問及兩人到底如何睡覺時，犬飼貴丈因為顧慮著對方，不想讓龍夢柔產生距離感而不採用平常習慣的睡姿，避免背對著對方。他直言龍夢柔的舉手投足都會讓他心跳加速，這樣的同居生活其實非常開心，甚至在工作時也會想起她的笑臉。

看來對於沉默寡言的「木頭男」，採取主動出擊的方式確是有效。他們表現被動但並不代表內心對你沒有感覺，表達適當的關心、親手為他做一份禮物，循序漸進地打開他的心扉。

【按圖看】正為心儀對像的被動而苦惱的女生，《DOUBLE BED》或可給予你一些「融化木頭男」的靈感：