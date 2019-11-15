Angelababy微博賀黃曉明生日　網民批敷衍發文更證婚變傳聞

Angelababy與黃曉明在婚前婚後經常於微博傳情，但兩年前開始減少以夫妻形式出席公開活動，也少有於社交媒體放閃，婚變傳聞由然而生。11月13日是黃曉明四十二歲生日，Baby如往年般於微博送上生日祝福，卻被網民認為這不帶感情的帖文只為敷衍。

Angelababy與黃曉明再次被網民質疑婚姻狀態（VCG）

回顧近年Baby於微博上發的生日帖文，除了2017年附上慶祝的照片外，今年與上年也只是簡單的打上「生日快樂」四個字，沒有指明對像是誰，也沒有附上照片，難怪被網民認為她態度敷衍，與黃曉明此情不再。

在黃曉明四十二歲生日那天，Baby如往年般於微博送上生日祝福，卻被網民認為這不帶感情的帖文只為敷衍。（微博截圖）

除了微博上的生日帖文，兩人於六月時出席郵輪活動時也表現生疏，沒有太大的交集。而有網民發現在九月的央視中秋晚會上，兩人不但沒有同台演出，就連彩排也是分開到場，下塌酒店時更是分房入住。其後有粉絲於機場巧遇黃曉明，當提及「Baby在後面一班飛機呢」時，黃曉明難掩尷尬之情，更用手抹汗。這段影片被上載到微博後，婚變傳聞甚囂塵上。

有粉絲於機場巧遇黃曉明，當提及「Baby在後面一班飛機呢」時，黃曉明難掩尷尬之情，更用手抹汗。（VCG）

其實網上一直流傳多個關於兩人婚變的版本，有指不少藝人受內地查稅風波的影響，身為一線當紅明星的黃曉明成為首當其衝的調查目標，而Baby則為免被牽連而決定離婚，只是兩人以夫妻檔名義接了不少工作，若離婚則要賠償違約金，所以才把離婚消息壓下來。雖然黃曉明的工作室已否認婚變消息，但兩人貌合神離的表現與昔日的恩愛甜蜜完全無法比擬。

Angelababy與黃曉明貌合神離的表現與昔日的恩愛甜蜜完全無法比擬：

回顧兩人交往時經常公開放閃，不時在訪問中對另一半隔空表白，也常於社交媒體中分享甜蜜合照。黃曉明曾於電影宣傳活動上公開承諾若票房超過十億就結婚，即使過不了也會迎娶Baby，表示自己「不輕易付出感情，但認定了一個人就一定會付出到底。」在網傳兩人關係出現危機之際，黃曉明在宣傳新片《何以笙簫默》時再度公開示愛：「Baby我娶定了。」又於Baby生日時送上跑車為禮物，外型合襯加上經常甜蜜放閃，兩人被網民喻為「神仙眷侶」，是公認為天造地設的一對。

按圖回顧Angelababy與黃曉明的甜蜜時刻：