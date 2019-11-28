29歲Kristen Stewart談出軌到出櫃　被勸別公開或能拍Marvel電影

《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angle）自1975年推出電視劇，藍本放到2019年的電影院，換了時裝，主角們換了一代又一代，換湯不換藥，「天使」化身偵探、間諜與特工。 電影劇情雖然換湯不換藥，但花拳繡腿、亮麗時裝還是令它成為不錯的開心果。當中《暮光之城》女主角Kristen Stewart剪一利落短髮，演出令人眼前一亮。

《神探俏嬌娃》（Charlie’s Angle）由《吸血新世紀》的Kristen Stewart、「茉妮公主」Naomi Scot與Ella Balinska主演。（《神探俏嬌娃》劇照）

曾搭上有婦之夫 與《暮光之城》Robert Pattinson分手

大多人對Kristen Stewart的印象，大多停留在2008年的《吸血新世紀》（Twilight）、當年18歳的她飾演高中生Bella Swan－周旋在吸血鬼與狼人之間，除了因為當年《吸血新世紀》系列大受歡迎，也是因為她與男主角Robert Pattinson戲假情真，戀情一度成為荷里活熱話。

早早在拍攝《吸血新世紀》前，Robert就早已留意到她，在訪問中他提到當年他看到還是只有14歳的Kristen在《 Zathura: A Space Adventure》中的演出，就覺得她很特別。而二人在為《吸血新世紀》試鏡時，才正式認識。可是，有傳二人開始熟稔時，其時Kristen卻在跟演員Michael Angarano交往。《吸血新世紀》導演Catherine Hardwicke甚至為此感到內疚，說：「他（Angarano）是一個好演員，他們是一對很可愛的情侶。」然而，Kristen卻不是唯一犯錯的人，當年亦有不少報導指Robert撘上同劇演唱Nikki Reed。

直到2012年Kristen被發現與《Snow White And The Huntsman》的已婚導演Rupert Sanders，被拍到到在加州把臂同遊。翌日，她才首次公開承認與Robert的戀情，並表示對出軌深感抱歉，又說：「我傷害了我最愛又最尊重的人。Rob，我愛他，我愛他。」導演Rupert Sanders也發表聲明，指對自己的妻子與孩子感到抱歉。直到2013年，Kristen與Robert Pattinson終於結束5年戀情。

二人感情事，本沒有對錯，旁人亦無從得知真相，但既是以名聲來賺鎂光燈，也得有心理準備戀情也得放在陽光下曬，哪怕你喜歡不喜歡。而今年29歳的Kristen回望多年戀情，在《Vanity Fair》訪問中記者打趣地提到特朗普在社交網絡上多次分享她與Robert Pattinson分手的相關新聞，她說：「要是你不喜歡以前的我，也不會喜歡現在的我。」

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喜歡拍獨立電影 曾被勸：「想演Marvel電影就別出櫃！」

Kristen Stewart曾說過，當她與 Robert Pattinson相戀，戀情就似成了商品一樣，用來宣傳電影，她指：「我不希望我的生命只有一則娛樂新聞的價值。」於是後來開始跟女生約會，她卻從不定義自己我性取向，指：「我只跟那些使我圓滿的人約會。」

談到戀愛的看法，她則就享受此時此刻，比甚麼都更重要。因為有時為了保護生活，反倒是一種破壞，就似要是她需要「護苗」，她反問：「那就代表我不能跟自己的伴侶一同出門？不能在訪談中談論戀愛嗎？世上就是有些人不喜歡你。他們不喜歡你跟女生約會，也不喜歡你不明的性取向。」Kristen Stewart更向《衛報》表示，曾有人提醒她說，不要公開牽女朋友的手，或許你還會有機會拍攝Marvel電影。」她卻道：「我才不想和那樣的人一起工作。」

定義與標籤，反倒令Kristen找到自己。她即將會成為獨立電影的導演，拍攝年輕游泳選手回憶錄《水年表》（The Chronology of Water），並已開始撰寫劇本，她表示自己十分喜歡這個挑戰，說：「終於有這樣的一個機會，讓人好好地看到真正的我，而不是『她不就是《吸血新世紀》的那女孩嗎』。」

參考資料：Vanityfair, The Guardian, Hollywoodlife