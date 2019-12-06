【戀愛煩惱】男生應幫女友揹手袋嗎？貼心舉動竟變「不成文規定」

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關於男人在日常生活中對女人做出何種行為叫做「展現貼心」，相信每個人心中都有各自的答案，不過其中最容易引起爭議的一點，則非「幫女友拿包」莫屬。某次編輯與來台遊玩的日本友人逛夜市，在路上遇見幾組閃瞎我眼的放閃情侶黨，恰巧他們的共通點，都是男友替女友揹著隨身包包，這不禁讓日本友人又驚又喜表示：「咦？台灣男生會不會太體貼了？」

關於男人在日常生活中對女人做出何種行為叫做「展現貼心」，相信每個人心中都有各自的答案，不過其中最容易引起爭議的一點，則非「幫女友拿手袋」莫屬。（misselvani@instagram）

關於男人在日常生活中對女人做出何種行為叫做「展現貼心」，相信每個人心中都有各自的答案，不過其中最容易引起爭議的一點，則非「幫女友拿手袋」莫屬。某次編輯的日本友人來訪，在路上遇見幾組閃瞎我眼的放閃情侶黨，恰巧他們的共通點，都是男友替女友揹著隨身包包，這不禁讓日本友人又驚又喜表示：「咦？台灣男生會不會太體貼了？」

幫拿袋＝貼心？

不幫忙拿＝不禮貌？

有時候走在路上，的確經常看見女友手上空空、男友拎著一個可愛小手袋，或是揹著外型女性化十足的袋款，一看就知道這很明顯是女友的手袋。大概是時間久了，這反而變成了一項「不成文的規定」，幫忙拿手袋就是貼心，不拿的話可能會淪為失禮，數年前甚至還曾被列為「外國人最看不懂」的台灣人特性。

無形之間，男生默默地產生壓力，避免被說嘴而禮貌性的主動幫忙，女生或許也體恤男生的這份心意，認為替自己拿手袋也無妨，當然也有人覺得手袋是穿搭的配件之一，自己拿才是合理的。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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