【戀愛心理】拒絕七個不健康「拍拖地雷」　過度關心會變控制狂

這標題看起來很像反菸毒廣告，但其實不健康的關係就有點像毒品，你理智的告訴自己不行，卻仍深陷在泥沼中，也許是短暫的愉悅、快感、刺激、新鮮，讓你不斷說服自己、給自己藉口，而不拒絕那段自己都知道不適合或不健康的關係。

有些人潛意識中對於「禁忌的愛」有嚮往、有人習慣性的成為第三者、有些人被暴力以待卻無法逃出……，也許局外人會認為是他們活該，是自己的選擇，但很多時候其實這是長期的心理狀態影響，在我心中這些行為沒有對錯，只能靠自己有意識的避免，和身邊的人有同理心的幫助，而不是只順應心中的直覺或感覺，那樣下去往往傷害自己和更多的人。

▼▼▼按圖放大看你有沒有中這7個戀愛中的地雷▼▼▼

+ 17 + 16 + 15

結束一段關係非易事，尤其長久在一段不健康關係的人們，往往自己的身心狀況也逐漸下降，對自己沒自信、擔心再也找不到下一任、覺得過去的時間不想浪費，不甘心不放手的情緒籠罩，這種情況下，真的需要主動讓身邊家人、朋友了解情況，也讓身邊的朋友雞婆的拉你一把，讓你看見自己的價值和優點，慢慢的找回自信，然後……

勇敢帥氣的轉身離開不值得你留戀的關係！

▼▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】【心理測驗】現在的另一半是交託終生的人嗎？測測感情有多穩定▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】