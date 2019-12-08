【愛情心理測驗】逃避吵架易令二人漸行漸遠　你是冷處理或愛說教

總有些情侶希望「永遠不吵架」， 明明彼此相愛的一對，吵架時對方卻彷如變了陌路人，衝口而出的話絲毫沒有理會彼此的感受。冷靜下來才後悔，卻發現說出口的話可能已經覆水難收。與另一半吵架時，你又會用甚麼態度應對呢？

有人覺得吵架會令關係破裂，卻有人覺得吵架可以「越吵越愛」。身邊總有幾對歡喜冤家，不愛說肉麻情話，反而愛「互串互窒」，說盡刻薄話，卻又依然愛得密不可分。他們無懼吵架，將其視為一種獨特的「溝通方式」，每次憤怒之際都把心底話、不滿直說出口，消氣後再細想對方說過的話，想着如何走往後的路。

兩個人發生爭執時，你會如何處理？（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

吵架雖是個難熬的過程，卻同時能釋放負面情緒，以免積怨變成不能解開的心結。有些從不爭吵的恩愛夫婦，不是沒有意見分歧的時候，只是為免「破壞」愛情美好的面貌，才忍住不說，最後問題日積月累，兩人的道路已經背道而馳得不可能有交集。其實吵架並不可怕，在事後恰當地「收拾殘局」，反而會讓你們的感情昇華。到底你和另一半吵架後，又會如何處理？即做以下心理測驗，找出答案。

假設一直黏人、養了很久的貓突然對你愛理不理，你會如何應對？ A.買牠最愛的罐頭 B.暗自生氣 C.耐心逗牠 D.無視牠

點擊看結果：