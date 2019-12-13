【Marriage Story】為何難逃別離？分歧一直在　只是開初感覺真好

談情說愛的電影，以結婚作結，多半是喜劇；那以一段婚姻的終結作開首的，是否註定是一套悲劇？ 《婚姻故事》（Marriage Story）於Netflix上架，由Scarlett Johansson及Adam Driver主演，洋洋灑灑兩小時的愛情故事，由二人讀白展開，觀眾從一對即將離婚情人對彼此的形容，認識男女主角；最後也以讀白結尾－以最平直白誠實的方式，描述了愛情有千百種模樣，不止婚姻的那一種。

（內含劇透）

靈感來自導演自身離婚故事：為何深愛卻回不去了？

愛上一個人，兩秒就可以了，Nicole在信中自白。可要長相廝守，不是一紙婚書說了算。《婚姻故事》說一對夫婦，劇場導演Charlie（Adam Driver飾）與演員Nicole（Scarlett Johansson飾）決定離婚，取名《婚姻故事》，其實是「離婚故事」。說二人慢慢走在一起的電影有很多很多，說二人慢慢分離的又如何？

眾多外國影評，都大讚這是導演Noah Baumbach與Scarlett Johansson最出色的作品，前者寫劇本的靈感源於自身離婚故事，後者演出也似演自己，而真實的作品，就有觀看的價值。好好別離，大概是不可能的事，導演Baumbach寫這劇本，沒有只是說離婚便要撕破臉，也沒有過份渲染一段不愉快的婚姻，即使Charlie出軌了，也只是淡淡的帶過，因為出軌不是重點，重點是二人本來的分歧，電影以紐約與洛杉磯好比二人個性，在年歲中愈扯愈大。由信中的自白，到各自在律師前說起彼此的種種，都盡是喜歡與關懷，明明深愛為何卻回不去了呢？

這是筆者最喜歡的一幕，Nicole看到Charlie跟情婦談話，便悄悄離開了，而Charlie沒有說話，只是也跟着她悄悄離開。（《婚姻故事》（Marriage Story）劇照）

橫看成嶺側成峯，我總是橫看，你總是直看，相識時就已有分歧，大多戀人都是這樣的。Nicole跟律師說：「只是開初跟着他走的感覺，活生生的真好。」

當你十分喜歡一個人的時候，你會以為有一部份的自己願意為他死去，後來卻發現它只是沉沉睡着了。Nicole喜歡Charlie的才華，二人相遇相戀再結婚，Charlie的事業蒸蒸日上，自己卻是浮浮沉沉，更是吃不消Charlie眼中只有他自己，紐約與洛杉磯，合不來便唯有別離。

在一場爭吵中，Charlie說：「你喜歡這樣的生活，直到你決定討厭它。」不是回不去了，而是分歧本來就在，只是開初跟着他／她走，感覺真好。

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心中的傷痛，唯有以言語渲洩，二人都說些傷害對方的說話，Charlie甚至說：「我希望你死掉，受盡痛苦然後死掉。」接着便跪在地上哭泣；而Nicole就是對罵，也總是改不了口喚他「親愛的」。（《婚姻故事》（Marriage Story）劇照）

愛與恨之中只有薄薄的一道牆：你希望他死掉，也會二話不說地為他綁鞋帶

在《婚姻故事》（Marriage Story）中，Charlie與Nicole是很少直接對話的，說的都是無關痛癢的說話，內心的剖白，大多只是對着律師說，導演Noah Baumbach在《Entertainment Weekly》訪問解說這是刻意安排：「他們失去了語言，不知道自己是誰，嘗試找出還可以信甚麼。對於一對情人來說，找自己是一件危險的事。」

然而，他們終於找自己的聲音，在一場爭吵中。那是電影中最精彩的一場，足足花了兩天拍攝。心中的傷痛，唯有以言語渲洩，二人都說些傷害對方的說話，Charlie甚至說：「我希望你死掉，受盡痛苦然後死掉。」接着便跪在地上哭泣；而Nicole就是對罵，也總是改不了口喚他「親愛的」。

電影的最後一幕，二人終於成功離婚，Charlie接兒子Henry離開時，Nicole把他叫停，彎身替他綁鞋帶。愛與恨之中只有有薄薄的一道牆。婚姻只是愛情的一種；兩人相處除了長相廝守，總有別的模樣。

這決不是一套悲劇，別離也只是最自然不過的事。

資料來源：Entertainment Weekly, Vox