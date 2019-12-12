【Google 2019搜尋排行榜】黃心穎偷食外　最多人關注照鏡減肥法

Google公布2019年度搜尋排行榜－2019年，香港人最想找到甚麼？ 尋引擎紀錄，大概都曾記錄我們最迷惘、急於找尋答案的𣊬間。而今年Google公佈最受歡迎搜尋排名，香港區最多人搜尋關鍵字範疇十分廣泛，第一位是「連登」、第二位是「黃心穎」、第三位則是由《延禧攻略》班底製作的《皓鑭傳》。同時，Google 2019年的年度主題是「Search for Heroes」。香港人，在2019年找到英雄了沒有？

Google公布2019熱搜排名，香港區最多人搜尋關鍵字中，黃心穎與許志安一起上榜。消失半年，你還記得她嗎？（jacquelinebwong@Instagram）

2019「Google熱搜」：香港人最愛連登 偷食男女同登十大

Google公佈2019年度搜尋排行榜，分門別類，結果相當有趣。2019下半年香港風風火火，完全反映在「熱爆本地話題人物」的排行榜中，全十位或多或少都因為反修例風波而上榜。不過，儘管如此，在香港區「熱爆關鍵字」中，還是動搖不了「偷食男女」的地位，黃心穎登第三位，許志安則登第七位，《延禧攻略》於去年登全球榜首，製作班底另一作品《皓鑭傳》雖然沒有跑出國際，但同樣登香港「熱搜」第三位。值得一提的是，澤尻英龍華因為藏毒被捕而登全球藝人榜十大。

＝＝》更多香港Google熱搜十大：

+ 6 + 5 + 4

英雄電影、劇集大受歡迎 十大劇集最不能錯過是⋯⋯

全球與香港最多人搜索的電影，首三位均是《復仇者聯盟 4：終局之戰》、《JOKER小丑》與《Marvel隊長》。至於全球最熱門的劇集，當然是於今年播放完畢的HBO神劇《權力遊戲》，而《切爾諾貝爾》則登第三位；而Netflix的表現也相當不俗，頭五位全是Netflix的劇集，包括《怪奇物語》、《別人眼中的我們》以及《雨傘學院》。

大熱電影，相信是不少人茶餘飯後的活動，即使不好看也不過一、兩小時。反倒是劇集，總是怕「投資錯誤」，也似錯放感情，白白浪費寶貴時間，Google熱搜的十大劇集，總有一套「大熱」適合你消磨時間。

網紅Brenda Blanco也有效法「一拳超人 」式減肥。 （thebrendablanco@instagram）

最多人關注的減肥方法是？

年度十大不少是大家非常熟悉的事，但不代表當中沒有新意。

美國的Google熱門搜尋中，在運動一類，卻找到時下最多人留意的新興減肥法，而潮流不再追求瘦即美，是而健美身形。

當中最多人搜索的是「Mirror workout」（港譯：智能健身鏡），即一塊有如全身鏡一般的屏幕，教練會在屏中指導，程式能分析及指出運動姿勢的錯處；第二位則是「One punch man workout」（一拳超人運動），「網路紅人」Oliveira花了100天模仿動漫《一拳超人》中的主角埼玉訓練，每天做100次掌上壓、100次仰臥起坐、100次深蹲以及跑10公里，而Oliveira確實有不錯的建身效果；

==>各地不同KOL親試「一拳超人減肥法」，成效如何？

「最熱門減肥法」第三位則是Manduu exercise，有一所公司聲稱可透過15分鐘的電擊肌肉來刺激肌肉增長，不過這方法成效一直成疑，因為電擊肌肉大多用於物理治療上，奉勸女生不要隨便試用。

結果雖然有趣，不過各位也必須謹記以上方法不過熱門搜尋，不一定是最有效的一種。減肥還是不宜操之過急，人云亦云。

參考資料：Google, Brenda Blanco