拆解男生分手藉口潛台詞　分手後不願再發生關係　非覺你不吸引？

在《多功能老婆》中，尚劍雄（黃浩然飾）向老婆藍飛（楊千嬅飾）坦白講出分手原因：「我唔想佢（小三）畀人話同個有婦之夫一齊」，說話之狠相信絕大部份女生都會死心，但現實又有幾多男生願意這樣「赤裸」說分手？

在《多功能老婆》中，尚劍雄（黃浩然飾）向老婆藍飛（楊千嬅飾）坦白講出分手原因，現實又有幾多男人願意這樣「赤裸」？（《多功能老婆》劇照）

研究明明說，天氣寒冷，適合擁抱，宜膩在一起不宜分離。但近來身邊友人卻不約而同地分手，一人說：「我覺得自己不夠好，你能找到更好的。」另一個說：「我十分喜歡你，可是還是分開比較好。」

同桌友人聽罷，冷冷分析：「前者是真的不配，後者是真的分開比較好。」到底，怎樣分辨那是分手真正原因，還是只是一堆爛藉口？

解讀分手潛台詞 「我想休息一下」意思是⋯⋯

分手的前因後果千百樣，不過原因都大抵相同－就是不再喜歡。世間浪漫事不多，鮮有如電影一般，離開鮮有是深愛的表現。當然，每個故事都有一點點不一樣，怎樣愈走愈遠，都有各自的軌跡，但吐出來的說話，不知是為了保護自己，還是覺得別人會好過一點，總是有點辭不達意，反而令傷害更大。

「善意的謊言」反而更令人百思不得其解，輾轉反側，還是求之不得。網站「marriage.com」就為大家解謎，結集最常見分手「爛借口」並拆解背後潛台詞：

+ 16 + 15 + 14

分手後應該做朋友嗎？

二人由相識到別離，相濡以沫，大概沒有一種別離，能避開苦澀。拆解分手潛台詞後，應該如何是好呢？分手一刻，除了當面直接說明，沒有更好的方法，更難的卻是如何看待這位欲斷難斷的過氣情人。

心理學家Loren Soeiro就認為，不要把情人「降格」為朋友，即使這樣使你更有安全感，但其實這只會令增加彼此的傷害。適時別離，好令大家回望時，這段關係還值得回憶，而不是令這段關係更難定義。另外，他也提醒，絕對不要跟已分手的她／他發生性行為，因為這只會令大家更迷惘。記得有次男生朋友如實分享，即使與前度同樣單身，也絕不要跟她成為性伴侶，只因跟她的感情太珍貴，不應草草毀掉。

參考資料：Marriage.com, Psychology Today