泫雅Dawn甜蜜情侶穿搭　三招低調放閃　髮色也是情侶裝關鍵？

踏入2020年，韓國娛樂圈即爆出第一對明星情侶，Super Junior 金希澈與Twice Momo 終於透過經理人確認，公開承認戀情，消息令人興奮﹗作為明星，要大膽公開戀情實在不易，要數愛得高調的韓星情侶，必然想起泫雅與Dawn，二人經常以情侶裝出現，貫徹韓國情侶的文化，不過作為明星情侶，情侶穿搭技巧更高超，二人各有特色，作風大膽卻不失和諧感。想在農曆新年一連串拜年活動中，與男友突顯合襯感，不妨參考泫雅與Dawn式的時尚情侶裝，只需記低以下三點。

泫雅與Dawn是韓國娛樂圈中公認的甜蜜情侶，更經常以情侶裝亮相。（IG＠hyunah_aa）

泫雅與Dawn是韓國娛樂圈中公認的甜蜜情侶，還記後當初兩人因認愛而遭經紀人公司解雇一事鬧得滿城風雨，離開舊公司後兩人一直穩定交往，並不時於社交平台上放閃。泫雅與Dawn合拍在保留個人穿搭風格的同時，又能與對方配成富有情侶特色的情侶裝，襯托出兩人獨有的氣質。

同色系穿搭：讓人從第一眼已感受到只屬你們二人的默契

以同色系的單品打造情侶裝容易上手，而且看上去一致性極高。（IG＠hyunah_aa）

以同色系的單品打造情侶裝容易上手，而且看上去一致性極高。兩人身上的衣物不一定要同款或同色，只要色系一致便要營造出登對的感覺。例如出席拜年活動時，可選擇具節日氣氛的棗紅色或橙色毛衣為穿搭重點，讓眾人從第一眼已感受到只屬你們二人的默契。

同質地穿搭：適合平日喜歡嘗試不同穿搭類型的情侶

泫雅與Dawn一同穿上互相呼應的白色毛絨外套，截然不同的打扮卻出奇的合襯。（IG＠hyunah_aa）

如果你們平日喜歡嘗試不同類型的穿搭，那麼以同樣質地的單品作為情侶穿搭應該沒有難度。冬天流行燈芯絨、絲絨、毛絨等保暖單品，兼備外觀與實用性，情侶間不一定要穿上同色的衣物，只要是同樣的質地，同樣能讓人感受到你們的合襯。如泫雅與Dawn一同穿上互相呼應的白色毛絨外套，雖然男方配上休閒的棉質運動褲，而女方則以黑白配打造優雅感，兩款截然不同的打扮卻出奇的合襯。

同配飾穿搭：低調風情侶必試入門

泫雅與Dawn也喜歡配戴上情侶腕錶（IG＠hyojong_1994）

假如你的男朋友愛走低調路線，對於約會需要特別配襯情侶裝不感興趣的話，那麼不妨從配飾入手。泫雅與Dawn也喜歡配戴上同款的飾物如腕錶、對戒等情侶單品，需要別人細心留意才會發現到，低調中見高調。他們甚至用上同一款的有色隱形眼鏡、換上同一樣的髮色，看樣子是要讓全世界的人也感受到兩人的甜蜜。