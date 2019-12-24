許瑋甯疑秘婚　別嘗試改變負心男　女星走出情傷終成幸福人妻

要遇見對的人不容易，有些人分手後更是久久不能走出情傷。直到遇到對的人，才明白那些於愛情路上傷透你心的人其實是為了讓你更堅強，沒有愛錯也就不會知道甚麼人才是最適合自己。即使你正經歷悲傷，也不要對愛情失去信心，以下這些經歷情傷後獲得幸福的女星或能為你帶來力量。

即使你正經歷悲傷，也不要對愛情失去信心，以下這些經歷情傷後獲得幸福的女星或能為你帶來力量。（IG＠anno8o7）

許瑋甯：前男友多次出軌難續八年情 傳與攝影師男友已秘密結婚

近日有台灣媒體拍到女星許瑋甯手戴婚戒，並指她已跟攝影師男朋友劉又年秘密結婚。對於兩人結婚的消息，許瑋甯經紀人沒有正面否認，曖昧的態度讓消息更疑幻似真，讓人衷心祝福這低調的一對。許瑋甯被前男友阮經天多次背叛後，從情傷走到幸福的經歷讓人憐惜又欣慰。

【按圖看】阮經天與許瑋甯相戀8年間的緋聞女友們：

近日有台灣媒體拍到女星許瑋甯手戴婚戒，並指她已跟攝影師男朋友劉又年秘密結婚。（FB＠許瑋甯）

許瑋甯與阮經天曾經是娛樂圈中公認的金童玉女，在交往八年間多次傳出男方出軌的消息，在獲得許瑋甯的原諒後又重蹈覆轍，最後落得不歡而散。阮經天一直被指花心，曾與已婚女星白百何、周冬雨、韓國女星尹恩惠、名模杜鵑等傳出緋聞，最終令許瑋甯徹底心死，結束八年情。

分手兩年後，許瑋甯傳出與攝影師劉又年交往的消息，雖然兩人愛得低調，但從偶爾的放閃照中可感受到他們的甜蜜。許瑋甯曾於台灣《Vouge》的訪問中表示，曾經有兩年自己想法很負面，也懷疑自己可能是得了抑鬱症，被外界懷疑感情不順是導致她情緒不穩的其中一個因素。現在，許瑋甯已放下了那段痛心的舊情，以正面樂觀的姿態開展另一身份的新生活。

阿嬌：曾以為真心的男朋友很難找 異地戀促成美滿婚姻

情路坎坷的阿嬌與台灣醫生賴弘國於上年結婚。（《爸媽學前班》劇照）

情路坎坷的阿嬌與台灣醫生賴弘國於上年結婚，並獲多位圈中好友送上祝福，場面盛大壯觀。回顧阿嬌從入行開始經歷了多段無疾而終的感情，其後又因艷照事件面臨事業低潮，最後仍能找到歸宿，成為幸福人妻。

阿嬌曾於內地節目《吃光全宇宙》中，坦言自己是一個很容易相信別人的人，而真心的男朋友也很難找。她又於內地節目《演員請就位》中罕有重提艷照事件，阿嬌指當時自己兩個月沒有外出、沒有開窗簾，她無法面對很多人，也感受到人言可畏。慶幸的是阿嬌最終也能找到寵愛自己的賴弘國，與他修成正果。

【按圖看】鍾欣潼與賴弘國從拍拖走到婚姻：

滕麗名：曾兩度遇上負心男 終與圈外男友結婚成幸福人妻

滕麗名經歷兩段情傷後終於2013年與圈外男友朱建崑步入教堂（IG＠sheepyjoycetang）

43歲的滕麗名出道超過二十年，至今仍然活躍於幕前，經歷兩段情傷後終於2013年與圈外男友朱建崑步入教堂，開展幸福的第二人生。滕麗名當年因參演《陀槍師姐》而聲名大噪，並與同劇男星魏駿傑結下情緣。兩人交住九年並對婚姻抱有共識，然而男方卻移情別戀，故被冠上負心男之名。受盡情傷的滕麗名卻再度遇上負心男郭政鴻，在兩人交往的兩年間，原來郭政鴻已另有家室，更育有一名女嬰。直到遇上現任丈夫，滕麗名才真正獲得幸福的眷顧。

【按圖看】滕麗名的幸福婚姻生活：

雖然被愛情傷得遍體鱗傷，但擺脫陰影後，在前面等著你的，是那個不需要你卑躬屈膝、刻意討好，也會無條件地愛護你的他。