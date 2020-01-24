【拖手心理學】手指碰手指＝宣示主權？七個牽手姿勢暗示關係狀況

為什麼牽手會讓人心動？牽手方式，其實透露了你們之間的關係。

那天，你牽了我的手。我們感受彼此掌心的溫度，觸碰的面積不大，卻直達心房。

我的掌心一不小心記住了兩張票根的重量／後來再也捧不住／別人送的花——〈身體都記得〉。 徐珮芬

「牽手可是會把女生的心牽走」或許你也對這句歌詞琅琅上口。牽手，看似普通，其實是很親密的行為。

根據 Psychology Today 的心理學研究指出，牽手是最常用來交流情感的方式。

在孩童時期，牽起你手的人，可能是父母、祖父母等等照顧者，例如：牽著我們穿越馬路，避免危險。因此，牽手和安全感之間，往往有一種緊密的連結。

Connecting of hands is really, as humans, our first line of intimate touch. 對人類來說，手和手的連結，常是我們和別人的第一線親密接觸。 Dr. Joshua Klapow, Ph.D

對人類來說，手和手的連結，常是我們和別人的第一線親密接觸。（《W－兩個世界》劇照）

姿勢心理學：牽手姿勢，潛藏你們的關係狀態

牽手是表達親密的一種方式。而你們的牽手姿勢，其實偷偷暗示了倆人的關係。

根據心理學家 Dr. Joshua Klapow 與科學家 Vanessa Van Edwards 研究，提出以下幾種對於牽手姿勢的推論。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：輕碰、緊握、十指交扣！調情心理學：牽手姿勢，暗示你們的關係】