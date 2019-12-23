【聖誕約會髮型】Half-up編髮回歸　下班直落party 30秒變髮教學

聖誕節當然是一個開派對的日子，除了煩惱該預備甚麼抽獎禮物外，更煩惱的是上班時普通的造型打扮「直落」去約會不夠節日氣氛。除了在妝容和衣著配襯上改變固有的形象外，其實花點小心思改變平平無奇的髮型，就可輕鬆打造出冬日聖誕約會感。

相信女生在髮型上花點心思，也可以給朋友打造一個不同的感覺(ig@___er_5m) 可是有時候，想改變髮型卻無從入手，而且約會的日子剛好是上班日，過分裝扮又擔心會惹得同事的流言蜚語，因此一個可以「變髮」的上班髮型非常重要，亦可在同事的眼中留下不一樣的印象之餘，下班時再花30秒採用不同的編髮技巧，就可輕易打造聖誕約會髮型！筆者就為上班的你帶來兩集的「上班約會變髮教學」，以流行的Half-up髮型為基礎，變出不同編髮，讓一眾女生在聖誕時也可以在別人的眼中留下深刻的印象呢！

Half-up髮型是長興的編髮造型，近日特別刺熱起來，它令女生有一定的「安全感」，因為太多女生都在意包包面，愛以頭髮起修面之效，而Half-up髮型都是放下下半部頭髮，有助修面，且增添女性化的柔美，不論長髮或短女生皆適用，以此赴會可謂穩陣之選。

編髮一：half-up麻花髮髻變甜美絲帶編髮

如果想上班造型簡潔得來帶點不一樣，half-up的麻花髮髻利落得來又帶有歐美風的隨性感，比一般的髮髻更有層次，為節日上班迎來煥然一新的感覺，刺熱holiday mood。下班後則變裝甜美蝴蝶結編髮，造型更莊重、精緻，更適合約會。

簡單編髮可讓改變平日上班一成不變的髮型

第一步：先在頭頂拿取一小撮頭髮，用橡筋固定馬尾

女生需要知道頭髮的質素和臉頰肌膚一樣，「髮肌」一定要著重護理才可以在編髮時呈現自然又完美的造型，因此女生謹記在編髮前需要先梳頭，先梳走黏附在頭皮上的灰塵後和避免編髮時出現打結的問題。

第二步：固定馬尾後，將馬尾編成一條麻花辮

髮量多的女生記得是於頭頂拿取一小撮頭髮，不要抓過多的髮量，不然馬尾所編成的麻花辮會過於大條，影響美感。如果女生對於編髮技巧有更多認識的話，除了可以將馬尾編成的麻花辮外，更可以編成一條現時歐美十分火紅的「魚骨辮」，筆者相信也可以造成同樣的效果。

第三步：用像根將麻花辮向上綁成一個髮髻

上班編髮：歐美風麻花髮髻完成

30秒隨意變身甜美絲帶聖誕約會髮型LOOK

第一步：先用手拆掉麻花辮髮髻

第二步：將小辮子向內穿入

第三步：沿著頭頂左右兩旁，取一撮頭髮編成麻花辮

第四步：綁一條絲帶或加上髮飾都可以

相信女生對於上班或是約會編髮的髮型都有一個簡單認識的概念，不過不同的編髮造型配合不同的衣著打扮都會帶出不一樣的效果，相信女生在髮型上多花一點小心思，將自己打扮得漂漂亮亮也不失為一個吸引異性的機會，就算有另一半的女生，也是讓身邊的他產生不一樣的心動感覺，為愛情路上增加多一點的「小變化」，因此筆者再為大家介紹一個30秒隨意變髮造型，讓一眾女生也可變得甜美動人。

編髮二：Half-up氣質編髮變優雅低馬尾

喜歡少女仙氣感髮型，卻又自命手殘的女生們，可在一條普通half-up馬尾上加簡單一個步驟，就能馬上營造氣質感。下班後再編一條麻花辮，立即增加優雅的感覺，約會時更大方得體，重點是，收起忙碌後的披頭散髮。

第一步：於頭頂拿取一小撮頭髮，用橡筋綁一條小辮子

第二步：將小辮子向內穿入

第三步：沿著頭頂兩旁各抓取一小撮的頭髮，綁成一條髮束

上班編髮：Half-up氣質編髮完成

30秒隨意變身低馬尾聖誕約會髮型

第一步：用橡筋綁起下半部分的頭髮

第二步：將小馬尾編成一條麻花辮

第四步： 在馬尾最後的位置綁一個小髮髻

第五步：加上喜歡的髮飾

【接下圖看更多】其他不同的編髮髮型點子，總有一個合你心意：