Anne Hathaway誕第二胎網民讚沒走樣　回顧20年電影造型尺度大膽

從出演電影《穿Prada的惡魔》一炮而紅的「甜美女神」安妮·夏菲維（Anne Hathaway）於本月中被傳媒拍到已為同是演員的丈夫Adam Shulma誕下第二胎。今年已37歲的Anne Hathaway出道20年，臉上沒有一點歲月的痕跡，反而愈見迷人光彩，為愛誕下愛情結晶品，身材卻「愈戰愈勇」！

Anne Hathaway出道20年，臉上沒有一點歲月的痕跡，穿上高貴的晚禮服更見動人風采 (ig@annehathaway)

早前Anne Hathaway為其主演的Amazon新劇《Modern Love》出席首映酒會，當天她身穿一襲絲調材質的象牙白色單肩晚裝，挺著大肚散發濃烈的高貴優雅氣息，當時期更被網民稱為「史上最美的孕婦」。

Anne Hathaway非一般的高貴氣質，總是可以駕馭不同類型的晚禮服 (ig@annehathaway) 多年來，眾影迷都深切感受到Anne Hathaway非一般的高貴氣質，可是她卻努力挑戰不同性格個性的角色，由甜美可愛、雍容華貴、性感叛逆、搞笑搗蛋到患上心理病的女生等，Anne Hathaway都一一活演活現出角色當中的靈魂，就讓筆者帶一眾影迷粉絲回顧她的經典造型，一睹「史上最美的孕婦」的風采。

2001年：《走佬俏公主》（The Princess Diaries）

Anne Hathaway在電影《走佬俏公主》與她現實人給予人的感覺也沒有多大的分別 （The Princess Diaries）劇照

談起Anne Hathaway的經典造型不得不提是她的首部電影處女作—《走佬俏公主》（The Princess Diaries），當時只有18歲的Anne就憑這部電影在電影界引起巨大迴響，擁有精靈大眼配以甜美笑容的她成功從一眾電影影后，如麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）和姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）的手中爭取到女主角的位置。

Anne Hathaway擁有迷人甜美的笑容 （The Princess Diaries）劇照 當時Anne擁有一頭如皇室貴族的秀髮與戲中扮演歐洲小國公主不謀而合，題材新鮮加上可愛甜美的公主造型讓Anne獲得眾多掌聲，電影更因叫好叫座而相繼推出續集，更在13 年後，原著小說作家 Meg Cabot 透露，《走佬俏公主 3 》的劇本已完成了，相信到時又可以引起一番熱烈討論了！

+ 5 + 4 + 3

2005年：《玩命派對》（Havoc）

甜美可人的Anne Hathaway也擁有嬌人的身材 （Havoc）劇照

當時的Anne Hathaway或許給影迷的印象都是甜美公主，大部分的角色都是用樣貌或是造型來成為吸精的地方，於是Anne不甘於只充當一個花瓶，於是在2005年時，大膽開始挑戰不曾嘗試的戲路—出演性感叛逆少女，拋開以往固有的情純形象，在鏡頭前首次裸露演出，不過配合Anne的樣靚關係，電影毫無色情的感覺，而是散發陣陣的文藝藝術感。

2006年：《穿著Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）

《穿著Prada的惡魔》也是Anne Hathaway新嘗試的角色（The Devil Wears Prada）劇照

俗語有說：「醜小鴨變天鵝」，男生不要低估女生可變美的可能性，在電影《穿著Prada的惡魔》中演活一個在時尚雜誌工作的助理，電影中Anne Hathaway由一個對時尚服裝知識一竅不通的助理，經過強悍女上司Miranda的挑戰和教導後，搖身一變成為一個時尚潮人。當時期的Anne可說是可駕馭任何的造型呢！

當時的Anne Hathaway由醜小鴨秘書變成天鵝的結果真是讓人看得心動（《The Devil Wears Prada》劇照 多年來Anne Hathaway在電影圈挑戰不同的角色和造型，當中不同的吸晴造型更是讓很多的觀眾過目不忘呢，例如：2010年的《愛麗絲夢遊仙境》（Alice in the Wonderland）當中的美若天仙的白皇后造型和有「最性感貓女郎」之稱的《蝙蝠俠: 夜神起義》（The Dark Knight Rises）擁有性感身材的貓女郎造型等等。

【接下圖看更多】回顧Anne Hathaway多年來的電影造型

+ 7 + 6 + 5

剛誕下第二胎的Anne Hathaway風采更勝從前，皮膚比起以往更見白裡透紅和嬌嫩透亮，早前Anne在節目表示自己有每天做運動的習慣，如慢跑半小時，讓身體每天都保持排汗的狀態，從而加快身體的身陳代謝能力等，Anne還有好幾個凍齡術是值得一眾女生學習的，不論是皮膚或是身體方面等。

1. 多喝水

Anne Hathaway曾表示自己每天會喝大約10-12杯水 (ig@annehathaway)

Anne Hathaway曾表示自己每天會喝大約10-12杯水來幫助身體排出多餘的毒素，而德國科學家Christoph Wilhelm Hufeland亦曾提出一個「8 杯水減肥法」，每天大約喝8杯約250毫升的水，更不用特地改變其他生活或飲食習慣，就可以成功減肥，輕鬆「告別」體內多餘脂肪，根據澳洲註冊營養師梁穎恩 Bonnie 指出令身體攝取足夠的水份，有助排尿的同時，更可令腸胃蠕動更多。

2. 不喝加工的飲料

Anne Hathaway支持多喝水，少喝加工飲料 (ig@annehathaway)

相信不少影迷都知道拍攝一部電影需要長時間的在片場上工作，所以Anne Hathaway只會多喝水而不喝加工的飲料，因為她認為加工飲料有很多的糖分，攝取過多的糖分會增加身體脂肪，早前曾詢問澳洲註冊營養師蔡穎怡時，她亦指出市面上的加工飲料都隱藏較高的糖分及脂肪，容易令人吸收過多熱量，造成肥胖的問題。

3. 做好防曬的措施

Anne Hathaway指出做好防曬的措施對保護皮膚有很有幫助 (ig@annehathaway)

女生的年齡愈大就會慢慢發現身體水分好像流失得愈快，不少女生的皮膚保養術中，都十分重視補水這個部分。Anne Hathaway表示自己平日外出必定會做足防曬措施，因為她認為過度的曝曬會造成黑色素累積，加速水分流失，容易在面上形成乾紋。

【按圖看】電影以外的Anne Hathaway：