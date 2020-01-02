【失戀最佳療傷法】跟血型對症下藥？日研究：這常見方法最無用

「問世間情為何物，直教人生死相許」，愛情是人生課題上最難的一門學問，不少人陷入愛情難題而得不到解決方法，每次失戀的傷痛都會讓人痛不欲生，但是相戀時又會甜如蜜，所以還是會輕易地掉入愛情陷阱，這也是愛情的神奇之處，即使明知會受傷也心甘情願一頭埋進去。

面對失戀每個女生反應會有不同，有的會出奇地冷靜，也有的像是世界未日來臨般，你又是怎樣？(tvN@Facebook)

不過面對失戀每個人的反應都不一樣，有的會出奇地冷靜，也有的像是世界未日來臨般，你失戀時又會做什麼呢？日本Mediplus研究所的Off Labratories實驗室針對全國1800名年齡在20-69歲的女性在2018年所做的心理測驗結果，分析出4種不同血型「失戀後的反應和療傷方法」，如果現正失戀的女生們也可以嘗試一下這個方法去療情傷。

日本Mediplus研究所就根據實驗得出不同血型的女性在「失戀後的反應和療傷方法」。

A型 執著型

A型血的女生最大的個人特徵就是「固執」，擁有不服輸的要強性格，因此剛分手的時候會感到憤怒又愛胡思亂想，而且不自覺地就會去追蹤對方的行蹤，不停地去關注對方的一舉一動，想知道對方是不是也像自己一樣傷心，這樣心理才會平衝一點。A型女生需要走出情傷的時間相對會比較長，所以最好找一些可以轉移注意力的事情做會更好。

A型血的女生分手初期會感到憤怒又愛胡思亂想，而且不自覺地就會去追蹤對方的行蹤，習慣性地關注對方的一舉一動。(tvN@Facebook)

B型 發洩型

血型為B型的女生就是難以讓自己停下來，她們會有很多不同方法讓自己走出失戀的陰霾，像是埋頭工作、做有興趣的事情、去運動、唱K等等讓自己忙到沒有時間傷心。還會去購物，買新衣服裝扮自己，以一個全新形象和風格再次出發，盡量不會讓自己停留在傷心的情緒中自我折磨，反而是化作其他行動來麻痺自己。

B型血的女生會想盡不同方法讓自己走出失戀的陰霾，還會改變形象和風格，以全新的自己再次出發。(tvN@Facebook)

按圖看O型和AB型的失戀反應和療情傷方法：

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日本Mediplus研究所的調查中也分別分析出了女性在不同療情傷方法上的成效性高低。

在這次的研究調查中也分別分析出女性在不同療情傷方法上的成效性，實驗把女性分為了兩組，分別是失戀產生的壓力較高和較低的女性；研究結果顯示女性認為最有效的治療失戀方法竟然是睡眠！

研究結果顯示最有效和最無效的治療失戀方法：