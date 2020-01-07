陳綺貞無辜「被小三」？提防愛情陷阱　從4點辨識對方是否真單身

近日台灣樂壇文青女神陳綺貞被拍到跟一名約50歲的男子在街頭激烈擁吻，戀情曝光後才發現自己「被小三」，該男子已有妻子和兩個兒子。陳綺貞立即表明跟該男子認識不久，對他家庭狀況不知情，但該男子的太太卻要告陳綺貞妨害家庭、傷害配偶權和通姦。

及早從日常相處中辨識對方是否真單身，避免愛上錯的人無辜「被小三」。(《紀念日》劇照 )

姑勿論誰是誰非，本來遇上了錯的人已經可惜，如果更要因此惹上官非，那就更無奈了。女生們想要好好保護自己，最好帶眼識人，在開始一段關係前，就應該好好辨別對方是否真單身，別上了愛情騙子的當。

不讓你涉足他的社交圈子

社交媒體是女生可以留意自己是否「被小三」的地方。(《紀念日》劇照 )

當社交媒體成爲這一代生活中不可缺少的一部分，不少熱戀中情侶會在 Facebook 或 Instagram 公開互tag、甚至會共用日曆或 Find My Friends 定位功能，隨時知道另一半動向。如果對方一直避免與你公開地在社交媒體上有互動，現實中更不會讓你認識他的家人和朋友，那你就要多加留意了。除此之外，Facebook 和 Instagram 會有搜尋歷史記錄，如果他常搜尋歷史中沒有你而是其他女生，那也會是個重大警號呢！

他會在某段特定時間失聯

倘若男朋友經常在假期或特別日子突然變得忙碌，甚至失聯的話，那你就要提高警惕了。(《紀念日》劇照 )

曾經有個女性朋友認識到一名「筍盤」，對方年青有爲，擁有高收入的銀行工作，每天早上都會給她溫柔 Morning Call，接着一連串甜蜜WhatsApp攻擊。但每逢臨收工的時候，男朋友揚言一時就要 OT 處理公事，一時就要陪同事、上司應酬等等，每到晚上就會減少聯絡、甚至失聯，但第二天一早又會溫柔Morning Call。

女性朋友被愛矇蔽了眼睛，還以爲關係穩定，提出想結婚的念頭，但事實上她怎樣也沒想到這名「男朋友」，竟然是別人準時回家的「好老公」吧。倘若男朋友經常在假期或特別日子突然變得忙碌，特別是情人節、聖誕節也不能現身、甚至失聯的話，那你就要提高警惕了。

不會在你面前接聽某些電話

如果他經常不會在你面前接聽某些「神秘」電話，你認為這個情況可疑嗎? (《紀念日》劇照 )

曾經有女生問我說，她在跟男朋友約會時，有同一個來電顯示連續打給他十多次，男友說是一些無聊人所以沒有接聽，這個情況可疑嗎? 心水清的都知道，無關痛癢的人，打了幾次沒人接聽便不會繼續打，會奪命追魂 Call 的，一般都是比較親密的人吧？此外，那些約會途中要去洗手間的，而且是去了好一段時間，但WhatsApp卻一直 「在線上」的人，也是很值得多加注意的。

女生要相信自己的直覺

有不少「被小三」的女生其實是心知肚明的，只是沒有勇氣接受真相罷了。 (《紀念日》劇照 )

都說女人的直覺很準。直覺，其實就代表你的潛意識，也是大腦處理大量訊息所得的結果。 雖然你沒有實質證據，卻總覺得一個人有可疑的時候，那可能是你的潛意識在叫你多加提防。有女生說，這是個「疑點歸於被告」的社會呀，Sorry，愛情不是法律呢，如果兩個人相處不舒服的話，單身不是更開心嗎？有不少「被小三」的女生其實是心知肚明的，只是沒有勇氣接受真相罷了。