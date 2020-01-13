外國男性網站票選「理想女友的10個特質」 這樣的女生更想娶回家?

男人看女人或是女人看男人，本來就是兩個完全不同的世界。有時候女人覺得很重要的特質，對男人來說，可能只是無關緊要的事情。不過想要抓住男人的心，當然就要投其所好，到底女生要具備什麼樣的特質，才可以吸引到男生？是外貌、身材還是性格呢？

有樣有身材原來都不是男人心中理想女友的必備條件。(arryuu@IG)

外國男性網站《Askmen》就綜合了男生們的意見，整理出理想女友的特質排名，以下這10個特質就是從男性角度出發順序排列出來，結果外貌、身材通通都不是他們最看重的條件，到底什麼樣的女生最得男生歡心？

10. 獨立

在一段感情裡面沒有人想要做保姆，如果遇到不順心的事情，男生們非常樂意給女生一個肩膀或者擁抱安慰，但是若果女生過份依賴男生，遇到什麼事情都要男生解決，這樣反而讓他們反感。

女生獨立一點不代表不可以撒嬌，只是大家各自有自己的興趣與生活，即使時間久了對方還是會對你感興趣，只要適當的時候讓對方感受到被需要就足夠了，獨立是一段快樂的關係中的重要因素。

若果女生過份依賴男生反而讓他們反感。(aliaime@IG)

9. 聰明

沒有男人不喜歡聰明的女人，外在的條件隨著年齡總會消逝，但是有智慧的女人才會懂得如何營運一段長久的感情，和對方有共同話題、價值觀；聰明的女人不會讓男人感到生活枯燥，生活中總會帶給他們驚喜。

聰明的女人不會讓男人感到生活枯燥，生活中總會帶給他們驚喜。(wongtsuiyu@IG)

8.性生活協調

性生活就像是調味劑一樣重要，沒有的時候淡而乏味，加了就變得美味可口。在一段感情中是不能缺少性生活的，雙方最好喜好相近，或者偶爾也會配合對方，滿足對方的需求，性生活協調才會讓感情更穩固，否則就會漸漸疏離對方。

性生活協調才會讓感情更穩固，否則就會漸漸疏離對方。(《春嬌救志明》劇照)

7. 有吸引力

單靠外表的吸引力絕對不能維持男生對女生的長久好感，這裡的吸引力是指性格、氣質上的吸引力，熱情開朗的性格比起外表更吸引男生注意，而且對方也會被這種吸引力影響，自己也變得自信，這種相互的吸引力磁場才是最美好的。

性格、氣質上的吸引力才是最長久的，而且男方也會被這種吸引力影響變得更有自信。(misselvani@IG)

按圖看男人眼中最理想的女友特質Top6：