前AV女優沖田杏梨終獲幸福　深深的傷老公治癒　親授日本人妻技巧

Viu Tv最近播出的「另類」旅遊節目《一切從失婚開始》邀請了曾經失婚的藝人葉蘊儀、李麗珍、趙頌茹、薛世恆與素人去到世界不同角落，了解不同地方的婚姻文化和婚姻觀，也徐徐道來自己的往日經歷。

曾經許諾終生的人，退回朋友甚至陌路人的位置，當中最大的課題大概就是「放下」過去，對於離婚夫婦是如此，對於曾經為AV女優的沖田杏梨也是如此。《一切從失婚開始》其中一集是邀請趙頌茹（Yu）體驗日本人妻生活，而請來的嘉賓就是香港男士都很熟悉的前AV女優沖田杏梨。過往在熒幕前的性感形象不再，現在她就是個普通的日本人妻和媽媽。節目中沖田杏梨給予她們3個任務，包括用5000日圓到超市買齊指定物品、餵母乳和做家務，也反映出要成為稱職日本人妻的條件。在日本，大部分女性婚後會辭去工作，專心照顧家庭，但家庭主婦的工作也不容易做，丈夫的薪酬會交到她們管理，因此日本太太除了要做好家務，還要懂得理財。當有了孩子後，照顧和教育孩子的責任幾乎全部都會落在她們身上，雖然日本漸漸有些女性婚後堅持出外工作，但他們「男主外，女主內」的家庭觀念仍然很強。

趙頌茹與兩位素人一起到訪前AV女優沖田杏梨的家。（節目截圖）

沖田杏梨在2016年引退AV界，2018年宣布已經結婚兼懷孕，當時她對丈夫讚不絕口，「雖然從事普通的工作，對我來說他像Clark Kent（飾演超人的演員）一樣，有時就是超人。(他) 接受了我的一切，深深的傷也被治癒了，比什麼都讓我開心的是支持我今後的工作。我也想作為支持丈夫的好妻子，作為母親盡最大的努力過每天。」婚後，她就如一般家庭主婦買餸煮飯、做家務、照顧女兒，在鏡頭前盡顯溫柔又幽默的一面，臉上是掩蓋不住的幸福笑意。

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雖然日本AV行業興盛，不少男士都從各位「老師」的影片中得到慰藉，然而，曾為AV女優，卻不容易如沖田杏梨般找到自己的幸福。但凡事也有例外，以下的前AV女優，現在都收穫了美滿愛情。

蒼井空

蒼井空與任職DJ的NON結婚，及後宣布懷有雙胞胎，大概是2018年最讓人驚喜的新聞之一。當時蒼井空在微博上宣布結婚，談到現任丈夫吸引自己的地方，「他不是帥哥，然後沒有錢。但是他，接受了我以前的工作。」 對於她而言，一個可以完全了解和接受自己過去的男生比背景和經濟能力更重要。而她在婚後，雖然有生育的計劃，但她曾經哽咽提及自己因為卵子太少、發育不佳而不容易懷孕。但她仍不放棄，進行治療，最終在去年順利誕下雙胞胎，一圓她的母親夢。現在她不時上傳雙胞胎的可愛照片，看起來十分幸福。

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小澤瑪莉亞

本身是混血兒的小澤瑪麗亞俘虜了不少男生的心，她在2005年開始拍攝成人電影，一出道便大受歡迎，她卻在2010年宣布引退，其後曾經到中國內地發展，現在於菲律賓居住及經營酒吧、旅館及俱樂部。她的事業發展不錯，感情方面也很幸福，她與廚師男友Jose Sarasola自2017年開始拍拖，對方是小澤瑪利亞酒吧的常客，兩人感情穩定，不時在社交平台上「放閃」。

及川奈央

及川奈央在2000年進入AV界，2004年正式引退，短短4年卻讓她成為了AV界中的代表女優。她卻選擇在急流勇退，轉型成為普通藝人，參與電視劇及綜藝節目的演出。她在2016年宣布與41歲的上班族男友結婚，並上傳自己在夏威夷拍攝的婚紗照，雖然沒有公開丈夫的「真面目」，但笑容可看出她終於找到自己的幸福。她在婚後依然繼續幕前工作，可算是事業愛情兩得意。