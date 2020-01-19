《延禧攻略》番外篇高手戀愛心計　4招逆轉不愛你的人的心　　

被對方嫌棄後，卻能利用超高手段一步步贏回對方的心，最後還使對方非娶自己不可？近日Netflix熱播的 《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》，當中昭華公主的戀愛挽回術，實在值得女生們參考。

《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》在近日熱播。(huanyu_entertainment@ig)

看過《延禧攻略》都知道魏瓔珞滿腹心計、聰明絕頂，而今次故事講述的是她女兒昭華公主和蒙古超勇親王拉旺多爾濟，受到皇上賜婚，但超勇親王素聞昭華公主殘暴任性，不願娶她為妻，向皇上提出拒婚。

自尊極強的昭華公主不甘受拒，氣憤同時也聽從母親魏瓔珞所教：

「想法子讓他喜歡上你，讓他非娶你不可。 」

近日Netflix熱播《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》，講述魏瓔珞女兒昭華公主的故事。(《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》劇照)

最後昭華公主不但一步步贏回超勇親王的心，更令他死心塌地，非她不娶。一起來看看她的四招戀愛挽回術吧！（劇透慎入～）

第一招：以退為進

在戀愛中，當另一半提出需要冷靜或分手，切忌死纏爛打。(《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》劇照)

面對超勇親王拒婚，昭華公主雖然氣憤， 但在富察傅恆兒子富康安的建議下，先以退為進，向超勇親王承認自己脾氣不好，也同意退婚，但表示要慢慢來。福康安也補充說明：「以退為進也要看臉，越是嬌豔明媚，越是放下身段，這招才能奏效。」

在戀愛中，當另一半提出需要冷靜或分手，代表在感情中他有不滿意的地方，若在此時死纏爛打、硬要強迫對方在一起，只會適得其反。不如退一步承認缺點，同意冷靜或分手，這樣對方感到意願被尊重，才有機會讓談話繼續，也給予雙方改進的機會。

第二招：堅守原則

想要贏得男人尊重，首先要懂得尊重自己。(《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》劇照)

在跟超勇親王的相處過程中，雖然昭華公主放下身段、處處討好，但當超勇親王嘗試救扭傷的思婉格格、把她抱在懷裡的時候，昭華公主便立刻割席，毫不猶豫。

現實生活中，很多前度變成炮友，是因為她們沒有堅守原則。被男人一再越過底線，自己卻只知往後退。想要贏得男人尊重，首先要懂得尊重自己。

第三招：製造衝突

愛情中出現的難題與考驗，那只會令真正相愛的人走得更近，感情亦更牢固。(《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》劇照)

超勇親王對昭華公主漸生好感，但想復仇的福康安和思婉格格不斷製造事端企圖拆散他們，此舉不但沒有拆散二人，反而令超勇親王更認清自己的內心。而福康安的一段話也道出了箇中真相：「一對戀人波瀾不驚的相處，感情也會平淡如水，超勇親王是個男人更是個猛將，朝臣的非議，世人的阻擾，非但不會熄滅他的愛火，反而會讓他愛意高漲。」

愛情需要波折、需要想像。為什麼世人阻撓的愛情特別刻骨銘心，特別蕩氣迴腸？自古有梁山伯與祝英台、西方有羅密歐與茱麗葉的故事，愛情中出現的難題與考驗，那只會令真正相愛的人走得更近，感情亦更牢固。

第四招：勇於坦白

每個人都有自己的缺點，與其掩飾和造作，不如向對方直接坦白。(《延禧攻略》番外篇 《金枝玉葉》劇照)

同樣愛上超勇親王的思婉格格雖談吐溫文，但充滿妒忌、表裡不一。而昭華公主雖然生性暴戾、刁蠻任性，兩者都有缺點，但昭華可愛之處是她坦白率真。她曾跟超勇親王坦言，在他面前裝作溫柔可人是為了得到他，但自己還是昭華，性格並不會因此改變。而在結婚前她更向超勇親王坦白一切，表示當日如果福康安說愛她，或許結局就會有所改變。而在此時超勇親王已深深陷入愛情，當然也會包容她過去一切。

所謂「夫妻之道，貴乎坦誠」，每個人都有自己的缺點，與其掩飾和造作，不如向對方直接坦白。對方也會因爲你的信任而嘗試理解，一個真正愛你的人，當然也會願意包容你的小小缺點呢。