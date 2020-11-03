【Johnny Depp家暴案｜判決】Johnny Depp（尊尼特普）與電影「水行俠」女主角Amber Heard（安芭赫德）自2012年開始約會，在2015年步入教堂，只是婚姻僅維持了15個月，Amber Heard便向Johnny Depp提出離婚，女方控訴前夫曾經對自己施暴，兩人的離婚案最後以庭外和解作結，Johnny Depp向前妻賠償700萬美元和解金並簽下保密協議。但Amber Heard之後再在報章上暗示自己受到家暴，Johnny Depp也因此形象受損，分別在英國及美國法院控告《太陽報》及Amber Heard，最近在倫敦法院的案件終於有判決。

【Johnny Depp家暴案】Johnny Depp與Amber Heard二人多次對簿公堂，但糾纏仍未完結，Johnny Depp還向美國維珍尼亞州的法院入稟控告Amber Heard誹謗。（Getty Images）

Johnny Depp​控告報導誹謗「毆妻」 終告敗訴

Johnny Depp與Amber Heard離婚後仍多次對簿公堂，鬧得滿城風雨。

Johnny Depp的「家暴案」，其中關鍵是兩年前他入稟控告英國《太陽報》（The Sun）誹謗，指報道以「毆打妻子的人」（wife beater）形容他屬誹謗，期間涉事的Amber Heard多次上庭作供，兩人亦互揭瘡疤，案件也多次出現逆轉性發展。

倫敦法庭日前判Johnny Depp敗訴，拒絕其賠償名譽受損的要求，並指報道內容「大致屬實」，《太陽報》對判決表示：「太陽站起來了，過去廿多年為家暴受害人爭取權益，家暴受害人決不應該保持沉默，我們感謝法官的審慎考慮。」

【Johnny Depp家暴案｜敗訴】Johnny Depp揚言倫敦法院判決不合理，一定會上訴。（Getty Images）

Amber Heard被爆床上大便、出軌Elon Musk及名模三人行



Johnny Depp的家暴案中多次出現「羅生門」，其中關鍵的證據包括指控Amber Heard床上大便，更由Johnny Depp的女傭作證人。根據外媒《每日郵報》報導，床上的大便照由Johnny Depp家中女傭在庭上提供，多家外媒亦有轉載圖片。

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Johnny Depp指控前妻多次暴力對待自己，並在床上大便。（IG@amberheard）

Johnny Depp、Amber Heard 二人對話錄音曾流出

基於對性別的既定印象，我們總會偏向相信關係中的「施暴者」是男性，然而，Johnny Depp與Amber Heard的案情卻多次出現逆轉。英國《每日郵報》獨家取得了Johnny Depp與Amber Heard在2015年發生激烈爭執後的一段對話。在錄音中，Amber Heard親口承認自己掌摑Johnny Depp，也不止一次拿平底鍋、花瓶丟他。

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法庭上公開Johnny Depp信息 直指要燒死Amber Heard？

而Amber Heard曾反擊Johnny Depp，根據《每日郵報》於7月8日報導，法庭公開Johnny Depp與在Marvel電影中飾演「幻視」的Paul Bettany（保羅比特尼）的對話，Johnny Depp在信息中聲稱要燒死Amber Heard，之後與她的屍體性交，以確認對方是否真的死了。不過，兩人卻聲稱這是朋友之間開玩笑，並非真正要實行。

Johnny Depp與Amber Heard的甜蜜已成過去。（Getty）

前任曾力撐Johnny Depp

其實當Amber Heard聲稱被Johnny Depp家暴後，不少圈中人都公開支持他，此外還有他的首任妻子Lori Anne Allison和前女友Vanessa Paradis。Johnny Depp在20歲便與化妝師女友Lori Anne Allison，兩人婚姻關係只維持了2年，然而，兩人再見亦是朋友。當Johnny Depp受盡唾罵時，Lori Anne Alison出面為他平反，直言他是個溫柔的男人，絕不可能對女人動手。而與Johnny Depp相愛14年，為他誕下一子一女的歌手Vanessa Paradis平時一向低調，家暴報導一出，她透過外媒「TMZ」發表手寫信力撐Johnny Depp。她在信中提及Johnny Depp是個仁慈、充滿愛心的人，直言「我認識Johnny多年，他從未對我動粗，最近的報導中的他與我過去相處14年的男人絕不相似。」

縱然輿論傾向支持Johnny Depp，但倫敦法院仍判Johnny Depp敗訴，而Amber Heard也揚言在美國法院會拿出更多確切證據反駁指控，不過Johnny Depp也揚言判決不合理，一定會上訴。

另外控告Amber Heard誹謗 倫敦判決對案件非常不利

然而，Johnny Depp與Amber Heard的糾纏還未完結，Johnny Depp還向美國維珍尼亞州的法院入稟控告Amber Heard誹謗，不過，律師Mark Stephens接受外媒《WNDU》訪問時指出倫敦法庭的判決將會對Johnny Depp在美國的案件有不利的影響。

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參考資料：每日郵報、The Hollywood Reporter、TMZ、WNDU